Тарасова прокомментировала призыв Медведевой помочь региональным больницам
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала инициативу российской фигуристки Евгении Медведевой.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала инициативу российской фигуристки Евгении Медведевой.
Медведева обратилась к другим спортсменам и призвала их принять участие в сборе средств для обеспечения региональных больниц необходимым оборудованием и материалами для борьбы с коронавирусом.
«Всегда хорошо помогать. Конечно, кто может помочь, должны это сделать. Это всегда было хорошо и правильно. Так все достойные люди делают! Я, конечно, поддерживаю. Призыв прекрасный, но мы сможем это сделать, только когда вирус закончится. Как вариант, мы можем организовать показательное выступление, выручка которого пойдет в фонд