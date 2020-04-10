Тарасова прокомментировала призыв Медведевой помочь региональным больницам

«Всегда хорошо помогать. Конечно, кто может помочь, должны это сделать. Это всегда было хорошо и правильно. Так все достойные люди делают! Я, конечно, поддерживаю. Призыв прекрасный, но мы сможем это сделать, только когда вирус закончится. Как вариант, мы можем организовать показательное выступление, выручка которого пойдет в фонд какой-либо больницы на помощь людям», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.