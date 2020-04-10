Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Неман
Белшина
11
Футбол. Зарубежный
11.04
Слуцк
Витебск
Футбол. Зарубежный
11.04
Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
11.04
Городея
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
12.04
Минск
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
12.04
Смолевичи
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
14Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
1810 главных побед в карьере Алины Загитовой
20:48 (мск), источник: Sport24

Тарасова прокомментировала призыв Медведевой помочь региональным больницам

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала инициативу российской фигуристки Евгении Медведевой.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Медведева обратилась к другим спортсменам и призвала их принять участие в сборе средств для обеспечения региональных больниц необходимым оборудованием и материалами для борьбы с коронавирусом.

«Всегда хорошо помогать. Конечно, кто может помочь, должны это сделать. Это всегда было хорошо и правильно. Так все достойные люди делают! Я, конечно, поддерживаю. Призыв прекрасный, но мы сможем это сделать, только когда вирус закончится. Как вариант, мы можем организовать показательное выступление, выручка которого пойдет в фонд какой-либо больницы на помощь людям», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.

Медведева ответила на критику Тарасовой по поводу показательных выступлений
Во время загрузки произошла ошибка.
27 августа 2019© Ньюстюб
 Рудковская переспала с Плющенко на первом свидании: «Я держалась 8 часов»
Самая красивая попа в мировом биатлоне
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 10 апреля
Бывший вице-президент «Барселоны» рассказал о воровстве в клубе
Валерий Польховский в шестой раз стал тренером сборной России
Зарубежные СМИ обвинили русскую фигуристку в применении допинга
Мартин Йиранек вспомнил скандальный конфликт Дзюбы с Быстровым
СМИ: «Челси» готов продать чемпиона мира по футболу
Александр Кокорин вернет «Сочи» часть полученных денег
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь