Плющенко рассказал о попавших в Коммунарку и находящихся на ИВЛ друзьях

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Плющенко заявил, что несколько человек из его окружения попали в Коммунарку и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Все не так просто, как говорили нам вначале. Обстановка буквально за несколько недель изменилась. Так что к этому нужно отнестись очень серьезно», — посчитал он.

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Что полезно знать Если сидишь дома

Ранее Плющенко рассказал, как переживает самоизоляцию.

Олимпийский чемпион заявил, что постоянно находится в движении и занимается спортом.

По последним данным, в России зафиксировано более 11,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. 102 человека умерли, 795 — вылечились.

Всего в мире насчитывается более 1,6 миллиона случаев заражения.