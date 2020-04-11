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15:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Плющенко рассказал о попавших в Коммунарку и находящихся на ИВЛ друзьях

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о заразившихся коронавирусом друзьях. Его слова приводит «Фонтанка».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:19 MSK, 11.04
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Плющенко заявил, что несколько человек из его окружения попали в Коммунарку и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Все не так просто, как говорили нам вначале. Обстановка буквально за несколько недель изменилась. Так что к этому нужно отнестись очень серьезно», — посчитал он.

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Ранее Плющенко рассказал, как переживает самоизоляцию.

Олимпийский чемпион заявил, что постоянно находится в движении и занимается спортом.

По последним данным, в России зафиксировано более 11,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. 102 человека умерли, 795 — вылечились.

Всего в мире насчитывается более 1,6 миллиона случаев заражения.

С понедельника, 13 апреля, в Москве начнут вводить пропускной режим. Сначала пропуска будут выдавать для поездок на работу, а затем и для поездок в других целях, в том числе для перемещения внутри района.

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