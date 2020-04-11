«Отвечаю для всех ботов». Навка отреагировала на обвинения в махинациях при постановке шоу с Загитовой

В декабре 2019 года Росконцерт (государственное учреждение, подведомственное Министерству культуры) заключил договор с индивидуальным предпринимателем Аксеновым об оказании им услуги по участию в постановке шоу в качестве артиста. Аксенов, являющийся вице-президентом федерации фигурного катания Москвы, получил 8 млн рублей, но не выступал в шоу.

«Отвечаю для всех ботов, которые распространяют заведомо ложную информацию. Аксенов является официальным представителем Алины и, получив деньги, передал их ей в полном размере, так как на момент подписания контракта ни у нее, ни у ее родителей не было ИП», — написала Навка, отвечая на комментарий в инстаграме.