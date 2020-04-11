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20:12 (мск), источник: Sport24

«Отвечаю для всех ботов». Навка отреагировала на обвинения в махинациях при постановке шоу с Загитовой

Бывшая российская фигуристка Татьяна Навка прокомментировала ситуацию с заместителем начальника отделения «Хрустальный» школы «Самбо-70» Эдуардом Аксеновым, которого заподозрили в финансовых махинациях при организации шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», главную роль в котором исполнила Алина Загитова.

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В декабре 2019 года Росконцерт (государственное учреждение, подведомственное Министерству культуры) заключил договор с индивидуальным предпринимателем Аксеновым об оказании им услуги по участию в постановке шоу в качестве артиста. Аксенов, являющийся вице-президентом федерации фигурного катания Москвы, получил 8 млн рублей, но не выступал в шоу.

По словам Навки, Аксенов является официальным представителем 17-летней Загитовой и передал олимпийской чемпионке весь гонорар.

«Отвечаю для всех ботов, которые распространяют заведомо ложную информацию. Аксенов является официальным представителем Алины и, получив деньги, передал их ей в полном размере, так как на момент подписания контракта ни у нее, ни у ее родителей не было ИП», — написала Навка, отвечая на комментарий в инстаграме.

В марте сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку в отношении Аксенова по двум статьям: мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.

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