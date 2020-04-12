Туктамышева сфотографировалась обнажённой, прикрывшись «Жизнью» Ги де Мопассана

В «сториз» на своей странице в «Инстаграме» фигуристка выложила фотографию, на которой прикрывает обнажённую грудь раскрытой книгой Ги де Мопассана «Жизнь».

Не так давно Туктамышева рассказала, что рассталась со своим молодым человеком Андреем Лазукиным, который также занимается в группе Алексея Мишина.



Туктамышева в последнее время в режиме реалити-шоу занималась постановкой новой программы, ей помогали болельщики и хореограф Юрий Смекалов. Музыку на японскую тему написал композитор Бхима Юнусов.



Недавно Туктамышева представила тизер новой программы и некоторые отдельные фрагменты.