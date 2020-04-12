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11:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Туктамышева сфотографировалась обнажённой, прикрывшись «Жизнью» Ги де Мопассана

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева оригинальным способом ответила на вопрос подписчиков о книге, которую она сейчас читает.

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Источник: РИА "Новости"

В «сториз» на своей странице в «Инстаграме» фигуристка выложила фотографию, на которой прикрывает обнажённую грудь раскрытой книгой Ги де Мопассана «Жизнь».

Не так давно Туктамышева рассказала, что рассталась со своим молодым человеком Андреем Лазукиным, который также занимается в группе Алексея Мишина.

Туктамышева в последнее время в режиме реалити-шоу занималась постановкой новой программы, ей помогали болельщики и хореограф Юрий Смекалов. Музыку на японскую тему написал композитор Бхима Юнусов.

Недавно Туктамышева представила тизер новой программы и некоторые отдельные фрагменты.

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