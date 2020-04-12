«Не успела полностью пройти курс физиотерапии, потому что больницы закрыли». Тарасова — о возвращении из США во время пандемии

— Сидим дома, стараемся тренироваться, что-то делать, чтобы не лежать на диване. После объявления, что ЧМ отменяется, решили, что я полечу в Москву, чтобы лечить ногу. Успели прилететь за день-два до объявления о том, что после возвращения из США надо сидеть на карантине. Не успела полностью пройти курс физиотерапии, потому что больницы закрыли. Но большую часть лечения успела пройти, — рассказала Тарасова в эфире программы «Все на Матч!».