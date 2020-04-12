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16:04 (мск), источник: Матч ТВ

«Не успела полностью пройти курс физиотерапии, потому что больницы закрыли». Тарасова — о возвращении из США во время пандемии

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, рассказала, что из-за пандемии коронавируса не успела пройти полный курс физиотерапии.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:17 MSK, 12.04
Источник: РИА "Новости"

— Сидим дома, стараемся тренироваться, что-то делать, чтобы не лежать на диване. После объявления, что ЧМ отменяется, решили, что я полечу в Москву, чтобы лечить ногу. Успели прилететь за день-два до объявления о том, что после возвращения из США надо сидеть на карантине. Не успела полностью пройти курс физиотерапии, потому что больницы закрыли. Но большую часть лечения успела пройти, — рассказала Тарасова в эфире программы «Все на Матч!».

С нынешнего сезона спортивная пара тренируется во Флориде под руководством Марины Зуевой. Тарасова и Морозов готовились в США к чемпионату мира, который должен был пройти с 16 по 22 марта в канадском Монреале, но турнир отменили из-за пандемии коронавируса.

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