«Не успела полностью пройти курс физиотерапии, потому что больницы закрыли». Тарасова — о возвращении из США во время пандемии
Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, рассказала, что
Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, рассказала, что
— Сидим дома, стараемся тренироваться,
С нынешнего сезона спортивная пара тренируется во Флориде под руководством Марины Зуевой. Тарасова и Морозов готовились в США к чемпионату мира, который должен был пройти с 16 по 22 марта в канадском Монреале, но турнир отменили