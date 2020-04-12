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16:12 (мск), источник: Sport24

Фигуристка Медведева объяснила, зачем укоротила волосы

Российская фигуристка Евгения Медведева, общаясь со своими подписчиками в инстаграме, объяснила, зачем укоротила волосы.

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13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Сегодня Медведева выложила архивную фотографию с длинными волосами.

«Жень, ты укоротила длину волос для шоу, чтобы в парике удобно было прыгать? Тебе идет новая стрижка, но у тебя обалденные волосы, и это фото этому подтверждение», — написала Евгении одна из ее подписчиц.

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«Нет, я отрезала волосы из-за качества. Очень сухие были и ломкие. Сейчас мои волосы в самом лучшем состоянии в моей жизни», — ответила 20-летняя спортсменка.

«Женечка, это из-за краски волосы очень портятся. А так они у тебя просто роскошные!» — вступила в переписку другая поклонница фигуристки.

«Поверьте, не только из-за краски», — отреагировала Медведева, сопроводив сообщение смеющимся эмодзи.

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