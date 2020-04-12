Фигуристка Медведева объяснила, зачем укоротила волосы
Российская фигуристка Евгения Медведева, общаясь со своими подписчиками в инстаграме, объяснила, зачем укоротила волосы.
Российская фигуристка Евгения Медведева, общаясь со своими подписчиками в инстаграме, объяснила, зачем укоротила волосы.
Сегодня Медведева выложила архивную фотографию с длинными волосами.
«Жень, ты укоротила длину волос для шоу, чтобы в парике удобно было прыгать? Тебе идет новая стрижка, но у тебя обалденные волосы, и это фото этому подтверждение», — написала Евгении одна из ее подписчиц.
«Нет, я отрезала волосы
«Женечка, это
«Поверьте, не только