Тренер Медведевой Орсер назвал лучший прокат фигуристки в карьере: видео
Тренер серебряного призера Олимпийских игр — 2018 Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, какой прокат считает лучшим в карьере фигуристки.
Тренер серебряного призера Олимпийских игр — 2018 Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, какой прокат считает лучшим в карьере фигуристки.
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На этапе серии
20-летняя россиянка тренируется у Орсера с мая 2018 года. До этого она занималась под руководством Этери Тутберидзе.
На Играх в Пхенчхане Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и в командных соревнованиях). На счету российской фигуристки также по две победы на чемпионате мира, чемпионате Европы и в финале