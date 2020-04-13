Тренер Медведевой Орсер назвал лучший прокат фигуристки в карьере: видео

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«После короткой программы на Гран-при Канады мне говорили: “Смотри, насколько Медведева стала лучше, она парит надо льдом, у нее появилась уверенность”. У нее сформировалось новое тело. А на Гран-при России получилось абсолютно все. У нее был фантастический прокат, на мой взгляд, лучший в карьере», — сказал Орсер в эфире ютуб-канала MonBriella.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LnK_d0bmBKw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На этапе серии Гран-при в Москве, который прошел в ноябре 2019 года, Медведева заняла второе место, проиграв чуть менее девяти баллов соотечественнице Александре Трусовой.

20-летняя россиянка тренируется у Орсера с мая 2018 года. До этого она занималась под руководством Этери Тутберидзе.

На Играх в Пхенчхане Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и в командных соревнованиях). На счету российской фигуристки также по две победы на чемпионате мира, чемпионате Европы и в финале Гран-при.