Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:30
Славия М
Рух
Футбол. Зарубежный
11.04
Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ
20
Футбол. Зарубежный
11.04
Городея
Динамо Мн
10
Футбол. Зарубежный
12.04
Минск
БАТЭ
03
Футбол. Зарубежный
12.04
Смолевичи
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
12.04
Динамо Брс
Ислочь
31
Все события
Фоторепортажи
35Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам
33«Барселона» Гвардиолы. Где они сейчас?
15:11 (мск), источник: Sport24

Тренер Медведевой Орсер назвал лучший прокат фигуристки в карьере: видео

Тренер серебряного призера Олимпийских игр — 2018 Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, какой прокат считает лучшим в карьере фигуристки.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

«После короткой программы на Гран-при Канады мне говорили: “Смотри, насколько Медведева стала лучше, она парит надо льдом, у нее появилась уверенность”. У нее сформировалось новое тело. А на Гран-при России получилось абсолютно все. У нее был фантастический прокат, на мой взгляд, лучший в карьере», — сказал Орсер в эфире ютуб-канала MonBriella.

Во время загрузки произошла ошибка.

На этапе серии Гран-при в Москве, который прошел в ноябре 2019 года, Медведева заняла второе место, проиграв чуть менее девяти баллов соотечественнице Александре Трусовой.

20-летняя россиянка тренируется у Орсера с мая 2018 года. До этого она занималась под руководством Этери Тутберидзе.

На Играх в Пхенчхане Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и в командных соревнованиях). На счету российской фигуристки также по две победы на чемпионате мира, чемпионате Европы и в финале Гран-при.

Во время загрузки произошла ошибка.
Евгения Медведева: буду кататься, пока держат ноги и есть здоровье
Во время загрузки произошла ошибка.
16 ноября 2019© Ньюстюб
 Канделаки уличили в лютом фотошопе: «Мыслит себя фитнес-гуру при таком весе и телосложении»
«Боже, ну что за соска». Медведева отреагировала на необычный комплимент
Названы самые недооцененные звезды мирового футбола
СМИ: «Зенит» заинтересован в трансфере защитника «Ювентуса»
ЦСКА, завоевавший Кубок УЕФА. Где они сейчас? (фото)
Самый дорогой трансфер. Новая мыльная опера — теперь про Кейна
Россиянина назвали худшим из игроков НХЛ под 87-м номером
Немецкий легионер «Динамо» пожаловался на «фейковость» россиянок
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь