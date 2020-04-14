«Тренирую четверной и радуюсь, когда получается». Алина Загитова о паузе в карьере, бедности, критиках и вечеринках
Откровенное интервью олимпийской чемпионки.
Откровенное интервью олимпийской чемпионки.
Алина Загитова не выступала на турнирах с декабря 2019-го года. Олимпийская чемпионка взяла паузу, чтобы перезагрузить карьеру, подготовиться к ЕГЭ и выступать в шоу. В майском номере журнала Cosmopolitan Russia вышло откровенное интервью спортсменки о жизни без турниров, семье, боли, хейтерах, деньгах и четверном. Публикуем все цитаты фигуристки.
Тренируюсь, как и раньше, ищу себя, пробую новое и разное. Например, у меня, оказывается, неплохо получается рисовать, но это просто хобби. Хочу прыгнуть с парашютом, но, говорят, надо набрать вес (смеется). Точно буду поступать в институт, думаю, на спортивный менеджмент. В этом году мне сдавать ЕГЭ, учеба вышла на первое место, сейчас у меня занятия с репетиторами до и после (разве что не во время!) тренировок. До этого всегда больше времени уделяла спорту, особенно в период подготовки к Олимпиаде.
Мне хотелось бы побыть школьницей. Но в классе я не учусь, последний раз это было лет в 10−11, когда я только переехала в Москву. Помню, после уроков мы все вместе шли гулять. Иногда думаю: «Вот бы повторить». Но понимаю, что надо следовать уже построенному графику. До паузы в спорте я была полностью абстрагирована: как лошадь с шарами, смотрела только вперед. Каждый день проводила на катке с другими фигуристками. Естественно, мы общались, но не скажу, что были лучшими друзьями. У нас индивидуальный вид спорта, где каждый за себя. На остальное не было ни сил, ни времени.
Спорт научил меня дисциплине, вечеринки — это не для меня, на светских мероприятиях чувствую себя не в своей тарелке, мне лучше всего дома, пить чай с бабушкой. У меня только сейчас появляются новые друзья, в том числе и из других городов, мы переписываемся. Но это непросто, никогда не знаешь наверняка, кто и чего от тебя хочет.
Папа меньше всех участвовал во всей спортивной суете. Но если видел, что я расстроена или подавлена, всегда давал советы и продолжает это делать. Он почти 40 лет профессионально играл в хоккей, у него было много травм — даже не представляю, где он находил силы, чтобы снова выйти на лед. Любой другой на его месте замкнулся бы в себе, испугавшись, что инцидент повторится. Например, папа рассказывал, как во время матча сломал палец на ноге и продолжил играть на обезболивающих.
Были ли у меня подобные случаи? Еще бы! Два года назад олимпийский сезон со всеми его нагрузками совпал с моим переходным возрастом — я росла, а со мной и мои конечности. В фигурном катании очень важна техническая составляющая прыжка, если же руки стали длиннее, то их куда сложнее «собирать». Я всегда думала, что это меня не коснется, что я не такая, но, оказалось, это касается всех. Выходишь на лед, а с руками и ногами
Один раз сбежала с тренировки! Больше такого не повторялось, я не могла сказать: «Не хочу — не буду». Мои соперники шли к победе и не собирались останавливаться, пусть через боль, но надо было работать. У меня непростой характер, бабушка — она переехала со мной из Ижевска в Москву, ездит на все шоу, мы всегда вместе — это знает!
Но я не хотела бросать спорт, понимала, ради чего все делаю. Ради медали, а еще чтобы перевезти семью в Москву. Мы тогда жили не очень хорошо, денег не хватало даже на проезд на автобусе. Каждый день я ездила на тренировки на другой конец Москвы, выходила в семь утра, а возвращалась в одиннадцать ночи. С медалями пришел заработок.
Никогда не боялась проиграть! Но было обидно не сделать на выступлении то, что сто раз получалось на тренировке. Если откатала программу чисто, но первое место не заняла, задумываешься об ее усложнении. Знаю, что четверной прыжок травмоопасный, но все же делаю его и радуюсь, когда получается.
Помню, в детстве и так страшно было выходить на лед, а тут еще эти судьи, которые смотрели так, будто говорили: «Ну давай, посмотрим, что ты покажешь». Когда в свой первый взрослый сезон я выиграла все, включая Олимпиаду, а потом не лучшим образом выступила на чемпионате мира, было вдвойне неприятно.
Сначала пыталась не обращать внимания не хейтеров, но в моменты, когда случался неудачный старт, они проскакивали. Мне писали, что я должна. По сути, я никому ничего не должна, мне самой хотелось хорошо выступить. Первое время меня такое очень раздражало, но тренеры и родители успокаивали, объяснив, что это нормально, всем не понравишься.
Игрушки стараюсь привезти с собой в Москву: складываю в чемоданы, фасую в большие мешки, перевес багажа на обратном пути — стандартная ситуация. У меня есть младшая сестра, она выбирает себе игрушки — и всегда так радуется! А часть подарков я отправляю в детские дома, ребятам они точно нужнее, чем мне.
— Тренировка или вечеринка?
— Тренировка.
— Отпуск на море или в горах?
— На море.
— Съесть фастфуд или остаться голодной?
— Съесть фрукты.
— Платье или треники?
— И то, и то.
— Пожаловаться или промолчать?
— Промолчать.
— Шутить или грустить?
— Шутить.