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18:33 (мск), источник: ТАСС

Ягудин считает, что чемпионат мира по фигурному катанию не стоит переносить на осень

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в фигурном катании Алексей Ягудин считает, что потенциальный перенос чемпионата мира нынешнего года на осень создаст дополнительные проблемы для спортсменов, турнир должен быть отменен. Об этом он сообщил ТАСС.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:01 MSK, 14.04
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Чемпионат мира должен был пройти в марте в Монреале, но Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение перенести его из-за пандемии коронавируса. В настоящее время организация рассматривает вариант проведения турнира в период с октября по декабрь нынешнего года. ISU обсудит этот вопрос 16 апреля.

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«Да, это действительно было трагедией для спортсменов, лишившихся возможности выступить на чемпионате, лишившихся шанса уехать оттуда с медалями, — сказал Ягудин. — Но про прошлый сезон надо забыть — ломать весь следующий сезон, проводя чемпионат во второй половине осени, не стоит. Неизвестно вообще, когда спортсмены смогут полноценно тренироваться».

Ягудин считает, что перенос турнира негативно скажется на календаре следующего сезона. «Нужен нормальный полноценный сезон, если во второй половине осени пройдет гонка за медали чемпионата мира, то где гарантия, что спортсмены попросту не развалятся, не поломаются, выдержат к весне следующего года? При всей трагедии для любительского спорта нужно выдохнуть, сказать, что это в прошлом, и спокойно двигаться дальше, не стоит ничего переносить», — подытожил собеседник агентства.

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