Ягудин считает, что чемпионат мира по фигурному катанию не стоит переносить на осень

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Чемпионат мира должен был пройти в марте в Монреале, но Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение перенести его из-за пандемии коронавируса. В настоящее время организация рассматривает вариант проведения турнира в период с октября по декабрь нынешнего года. ISU обсудит этот вопрос 16 апреля.

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«Да, это действительно было трагедией для спортсменов, лишившихся возможности выступить на чемпионате, лишившихся шанса уехать оттуда с медалями, — сказал Ягудин. — Но про прошлый сезон надо забыть — ломать весь следующий сезон, проводя чемпионат во второй половине осени, не стоит. Неизвестно вообще, когда спортсмены смогут полноценно тренироваться».