Косторная не считает, что была в лучшей форме перед стартом чемпионата мира

«Не сказать что я была в супер-вау-форме. Так, средняя, рабочая. Что касается травм, то они у всех спортсменов бывают, это неизбежно. Каждый раз отменять все ради того, чтобы вылечиться, — это бесполезно, потому что ты начинаешь прыгать — и все сначала. Поэтому если уж что-то болит, то лучше лечиться вместе с тренировками, не пропуская ничего», — сказала фигуристка.