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18:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер Степановой рассказала о ее реакции на обвинения в допинге

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Ирина Жук, тренер российской фигуристки Александры Степановой, рассказала о реакции своей подопечной на обвинения в допинге.

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Источник: Спорт РИА Новости

В апреле несколько зарубежных СМИ спутали фигуристку с легкоатлеткой Александрой Степановой, которая в действительности получила дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

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«Саша поначалу жутко переживала, сильно расстроилась. Позвонила нам ночью, когда только появилась первая информация. Мы все встрепенулись, хотя знали и были уверены, что этого не может быть. Но ничего — пережили, слава богу, быстро среагировали. Мы уже успокоились и забыли», — приводит слова Жук сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

«Татьяна Фладе (пресс-атташе Международного союза конькобежцев (ISU) — ред.) позже сообщила нам, что вышла на голландское, немецкие издания, объяснила ситуацию, и они убрали с сайтов публикации и принесли извинения. Так что Таня большая молодец. Спасибо всем», — добавил тренер фигуристов Александр Свинин.

В минувшем сезоне Степанова вместе со своим партнером Иваном Букиным заняла третье место на чемпионате Европы и завоевала серебряные награды чемпионата России.

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