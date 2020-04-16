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12:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Канадский фигурист пожаловался на фанатов Медведевой

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Канадский фигурист Нам Нгуен заявил, что фанаты Евгении Медведевой оскорбляют его в социальных сетях.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Нгуен рассказывал, что находится в дружеских отношениях с Медведевой.

«Мы очень хорошие друзья, здесь нечего добавить. И ее болельщики просто невероятны: я общался с ними, когда был в России, и полюбил их. Это приятные люди, которые оказывают фигуристам огромную поддержку. Но меня беспокоит, что некоторые фанаты Евгении (на самом деле я не думаю, что это настоящие ее болельщики, наверное, просто сумасшедшие люди) писали мне в социальных сетях абсолютно неприемлемые вещи», — рассказал Нгуен в интервью «Газете.ru».

«Один человек начал меня оскорблять, называть ублюдком. Говорил, чтобы я не смел делать что-то с Евгенией, задавал недопустимые, слишком личные вопросы… Я был очень этим расстроен. Конечно, я не ответил ему, но сделал скриншот, запостил в Instagram и даже отметил его, чтобы люди увидели все это. Мы с друзьями посмеялись над ситуацией, но в тот момент я чувствовал себя плохо. Я совсем не такой человек и был очень зол», — добавил Нгуен.

В минувшем сезоне Медведева не смогла отобраться на чемпионаты Европы и мира. Фигуристке пришлось сняться с декабрьского чемпионата России после короткой программы из-за поломки конька.

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