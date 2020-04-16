Канадский фигурист пожаловался на фанатов Медведевой
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Канадский фигурист Нам Нгуен заявил, что фанаты Евгении Медведевой оскорбляют его в социальных сетях.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Канадский фигурист Нам Нгуен заявил, что фанаты Евгении Медведевой оскорбляют его в социальных сетях.
Ранее Нгуен рассказывал, что находится в дружеских отношениях с Медведевой.
«Мы очень хорошие друзья, здесь нечего добавить. И ее болельщики просто невероятны: я общался с ними, когда был в России, и полюбил их. Это приятные люди, которые оказывают фигуристам огромную поддержку. Но меня беспокоит, что некоторые фанаты Евгении (на самом деле я не думаю, что это настоящие ее болельщики, наверное, просто сумасшедшие люди) писали мне в социальных сетях абсолютно неприемлемые вещи», — рассказал Нгуен в интервью «Газете.ru».
«Один человек начал меня оскорблять, называть ублюдком. Говорил, чтобы я не смел делать
В минувшем сезоне Медведева не смогла отобраться на чемпионаты Европы и мира. Фигуристке пришлось сняться с декабрьского чемпионата России после короткой программы