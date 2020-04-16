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12:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ледовое шоу в Японии с участием Медведевой отменено из-за коронавируса

Шоу в Японии Prism on Ice (Sailor Moon), в котором главную роль должна была исполнить двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, отменено из-за коронавируса.

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщила пресс-служба.

Ради этого 20-летняя фигуристка покинула Канаду, где тренировалась под руководством Брайана Орсера, и отправилась в Японию. В числе участников также значились Сатоко Мияхара, Мирай Нагасу, Алисса Чизни, Бекки Бересвилл, Эндрю Поже, Джейсон Браун, Такахито Мура, Дилан Москович.

По данным на утро 16 апреля, в мире зарегистрированы 2 083 315 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 134 616 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 510 350 человек выздоровели за время пандемии.

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