Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года окончательно отменен
ТАСС, 16 апреля. Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об окончательной отмене чемпионата мира 2020 года по фигурному катанию в Монреале. Об этом сообщает
ТАСС, 16 апреля. Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об окончательной отмене чемпионата мира 2020 года по фигурному катанию в Монреале. Об этом сообщает
11 марта правительство Канады приняло решение отменить турнир, который изначально был запланирован на период с 18 по 22 марта
Помимо чемпионата мира по фигурному катанию, отменены первенство мира по
«Помня о последствиях, связанных с пандемией коронавируса, и возникшей в результате этого всемирной человеческой трагедии, совет ISU в ходе своей
«Совет ISU проведет еще одно
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 2 млн человек, зафиксировано свыше 138 тыс. смертельных исходов.