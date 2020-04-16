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19:17 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года окончательно отменен

ТАСС, 16 апреля. Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об окончательной отмене чемпионата мира 2020 года по фигурному катанию в Монреале. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

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Источник: ИТАР-ТАСС

11 марта правительство Канады приняло решение отменить турнир, который изначально был запланирован на период с 18 по 22 марта из-за пандемии коронавируса. Позднее ISU заявил о возможности проведения мирового первенства не ранее октября нынешнего года.

Помимо чемпионата мира по фигурному катанию, отменены первенство мира по шорт-треку, которое должно было пройти в Сеуле (13—15 марта), и чемпионат мира по синхронному катанию в Лейк-Плэсиде (3—5 апреля).

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«Помня о последствиях, связанных с пандемией коронавируса, и возникшей в результате этого всемирной человеческой трагедии, совет ISU в ходе своей онлайн-встречи пришел к выводу, что перенос ожидаемых чемпионатов под эгидой ISU в 2020 году невозможен», — говорится в сообщении.

«Совет ISU проведет еще одно онлайн-совещание 28 апреля и обсудит влияние пандемии на календарь сезона-2020/21. Цель состоит в том, чтобы разработать и сообщить всем заинтересованным сторонам варианты, подходящие для различных сценариев, чтобы свести неопределенность к минимуму. Также на совещании будет затронута тема проведения церемонии ISU Awards (аналога кинематографического “Оскара” в фигурном катании — прим. ТАСС)», — добавляется в релизе ISU.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 2 млн человек, зафиксировано свыше 138 тыс. смертельных исходов.

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