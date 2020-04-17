Фигурист Сергей Воронов: Комфортная тюрьма — тоже испытание

Источник: РИА "Новости"

Пандемия помешала раскатать коньки

— Я в режиме самоизоляции, как и все законопослушные граждане. Поддерживаю форму дома и в разрешенной зоне возле него, — рассказал обладатель серебра чемпионата Европы 2014 года и бронзы 2015-го.

— На турниках?

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— Нет, турники (на площадках) запрещены. Качаю пресс, спину, занимаюсь бегом, отжимаюсь. Кто хочет, у того куча возможностей, кто не хочет, у того куча отговорок.

— Что-то новое для себя открываете? Кто-то книги читает, в игры режется…

— Книги я и так читал, но в целом больше времени я стараюсь быть занятым онлайн. Мы в ситуации, когда весь мир ограничен в свободе передвижений. Находиться в комфортной тюрьме — это тоже испытание. Это определенный вызов для каждого из нас.

— Комфортная тюрьма — это уже цитата олимпийского чемпиона 1984 года Олега Васильева, который был переведен в стандартный режим изоляции после пятого теста на коронавирус.

— Точно, знаю.

— На будущий сезон у вас планы есть? Постановка программ, выступления.

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— У меня есть планы, но давайте я пока никаких заявлений по поводу продолжаю/не продолжаю делать не буду. Посмотрим, насколько тема (с коронавирусом) затянется. Насколько я понимаю, никто не имеет возможности тренироваться на льду.

— Если помечтать и представить, что в мае на каток можно будет выйти, в июне-июле подготовиться, отдохнуть…

— Если это будет в мае, то хорошо. Но, как видите, сначала была объявлена неделя (выходных), а в итоге продлили «пока» до конца апреля. Посмотрим, что будет дальше.

— На решение продолжать карьеру или не продолжать влияет в первую очередь пандемия коронавируса?

— Дело не в том, успею ли я подготовиться или не успею, все в совокупности. Я не в каких-то индивидуальных условиях нахожусь, а в таких же, как и любой гражданин. Я не могу сейчас ни программы поставить, ни раскатывать новые ботинки, что я начал делать. Пока я на паузе.

— Но к чему вы все-таки ближе — к продолжению карьеры или…

— …слушайте, говорить о том, к чему ближе или дальше, пока пустое дело. Я на паузе. Пройдет эта вся пандемия, и дальше будет пища для размышлений. Пока я стараюсь этих вопросов не задавать, на них нет ответов у меня даже для себя самого.

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«Для меня сезон был поучительный»

— Задумки по постановкам имеются?

— У меня есть некоторые размышления, но пока это все не более чем размышления, которые я даже никому не озвучивал. Поэтому что-то говорить на эту тему как минимум глуповато.

— Как оцените прошедший сезон с точки зрения конкуренции?

— Для меня сезон был интересный и, прежде всего, поучительный. В плане конкуренции скажу, что появляются новые ребята, и слава богу, что это происходит. Будет интересно посмотреть, кто из юниоров и как будет дальше прогрессировать. Мир не стоит на месте и не будет стоять, несмотря на все эти ограничения, вирусы. Прогресс все равно неизбежен, поэтому я позитивно смотрю на эти вещи.

— Новый чемпион России и Европы Дмитрий Алиев заматерел в этом сезоне?

— Он завоевал золотую медаль чемпионата Европы. Это хороший шаг. Что будет дальше — увидим.

— Что скажете о юниорах?

— Мне понравился своей стабильностью (чемпион мира среди юниоров Андрей) Мозалев. Это было интересно. Абсолютно. Но юниоры — это юниоры, что будет дальше, время покажет.

— Мозалев отличился не только стабильностью, но проявил бойцовские качества. Однако его набор четверных прыжков пока не очень богатый.

— Вы знаете, это не помешало ему стать чемпионом мира.

— Это правда, но у тех же юниоров Петра Гуменника и Даниила Самсонова есть в арсенале прыжки серьезнее. Это не дает им бо́льшую перспективу?

— Все ребята одаренные и талантливые, все интересное будет в следующем сезоне. Я все-таки верю, что пандемия пройдет и сезон состоится. Тогда мы откроем и новые имена, новые веяния. Я уверен, что фигурное катание как минимум не сделает шаг назад, а, наоборот, будет прогрессировать.

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«Даниелян — усердный в хорошем смысле этого слова»

— Но пока у нас по-прежнему есть Натан Чен, Юдзуру Ханю и есть все остальные?

— Тем интересны международные старты, что на них встречаются люди совершенно разных категорий: юниоры, только что вышедшие из юниоров, матерые, со званиями и не очень со званиями. И кто как себя ведет в ситуации главных стартов, очень любопытно. На данный момент Натан и Юдзуру — два лидера, все остальные к ним пытаются подтянуться.

— Вы же часто видели на тренировках 16-летнего серебряного призера чемпионатов России и Европы Артура Даниеляна.

— Да.

— Можно говорить о том, что он уже больше чем юниор?

— Это очень работоспособный человек, усердный, старательный. Усидчивый в хорошем смысле этого слова. Терпеливый. Второе место на чемпионатах Европы и России говорит само за себя.

— По классу он превосходит тех же Мозалева, Гуменника?

— Этот вопрос не очень актуально задавать, да и не мое это дело — сравнивать ребят. Вы задайте его Елене Германовне (Буяновой, тренеру Даниеляна — прим. РИА Новости), она, наверное, свое видение представит. У меня этого видения нет, потому что я о таких вещах, честно, не рассуждаю.

Могу сказать, что каждый из этих ребят одарен по-своему, каждый уже чего-то добился. Что будет дальше, мы сами не знаем. Все в их руках и ногах.

— Как думаете, стоит ли осенью проводить чемпионат мира, который не состоялся в Монреале?

— Я скорее думаю, что его не будет. Следующий сезон будет предолимпийским, соответственно, чемпионат мира в октябре или ноябре я себе слабо представляю. И я склоняюсь к тому, что, мне кажется, ISU примет решение пропустить его.

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— Кто больше всего потерял от отмены чемпионата?

— Абсолютно все. Любой пропуск хуже, чем плохой результат. Все усилия подготовки спортсменов к этому старту пошли боком. Никто в плюсе не остался. Не только участники, а все мировое сообщество фигурного катания потеряло турнир, который должен быть стать апофеозом сезона-2019/20. Но мир вносит свои коррективы, значит, что ни делается, то, может быть, к лучшему. Кто знает.

— Наши девчонки с большой долей вероятности не получат медалей, которые бы они, скорее всего, взяли.

— Рассуждать категориями «скорее всего» не стоит. Этого не случилось, поэтому не нужно гадать.

— На следующий год Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная так же будут в числе фаворитов?