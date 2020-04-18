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13:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Обнаженная Туктамышева прикрылась подушкой и пожаловалась на ее маленький размер

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поучаствовала в Pillow Challenge. Фото спортсменки доступно в Instagram.

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20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Туктамышева попозировала обнаженной, прикрывшись только подушкой. Она пожаловалась на слишком маленький размер подушки. «Третья неделя карантина. Подушка уже маловата, надежда на одеяло. Забудьте все мои советы про питание», — написала 23-летняя фигуристка. Пользователи оценили снимок спортсменки, назвав его соблазнительным.

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В прошлом сезоне во время показательных выступлений Туктамышева представила номер с раздеванием. Тогда россиянка выходила на лед в образе стюардессы под песню Бритни Спирс Toxic.

Туктамышева — чемпионка мира и победительница первенства Европы в женском одиночном катании 2015 года.

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