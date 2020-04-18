Обнаженная Туктамышева прикрылась подушкой и пожаловалась на ее маленький размер

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Туктамышева попозировала обнаженной, прикрывшись только подушкой. Она пожаловалась на слишком маленький размер подушки. «Третья неделя карантина. Подушка уже маловата, надежда на одеяло. Забудьте все мои советы про питание», — написала 23-летняя фигуристка. Пользователи оценили снимок спортсменки, назвав его соблазнительным.

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В прошлом сезоне во время показательных выступлений Туктамышева представила номер с раздеванием. Тогда россиянка выходила на лед в образе стюардессы под песню Бритни Спирс Toxic.

Туктамышева — чемпионка мира и победительница первенства Европы в женском одиночном катании 2015 года.