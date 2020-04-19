Уехавший в США русский фигурист Красножон рассказал о масштабах паники американцев во время пандемии коронавируса

«У нас есть магазин Costco, вроде вашего “Ашана”, где все в больших количествах. Люди там стояли по 2−4 часа. Сейчас даже некоторые открывают свой бизнес: закупают для других людей продукты, но с наценкой. Паника началась очень-очень рано, когда в России никаких мер еще не было введено. Я еще катался на льду, все было открыто. Где-то 15 марта я пришел в магазин, чтобы закупиться только на неделю, потому что сказал себе, что не поддамся панике. И впервые увидел, что многих продуктов, особенно долгого хранения, на полках не было. Макароны, курица, туалетная бумага, бумажные полотенца, консервы, крупы, орехи. Многие скупали воду. У нас воду продают в огромных упаковках по 32 бутылки. И когда я заходил в магазин, видел, что люди выносили по 5−6 таких упаковок», — рассказал Красножон в беседе с корреспондентом Sport24 Константином Лесиком.