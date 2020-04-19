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14:38 (мск), источник: Sport24

Уехавший в США русский фигурист Красножон рассказал о масштабах паники американцев во время пандемии коронавируса

Американский фигурист российского происхождения Алексей Красножон рассказал о том, как наблюдал панику в магазинах США на фоне пандемии коронавируса.

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«У нас есть магазин Costco, вроде вашего “Ашана”, где все в больших количествах. Люди там стояли по 2−4 часа. Сейчас даже некоторые открывают свой бизнес: закупают для других людей продукты, но с наценкой. Паника началась очень-очень рано, когда в России никаких мер еще не было введено. Я еще катался на льду, все было открыто. Где-то 15 марта я пришел в магазин, чтобы закупиться только на неделю, потому что сказал себе, что не поддамся панике. И впервые увидел, что многих продуктов, особенно долгого хранения, на полках не было. Макароны, курица, туалетная бумага, бумажные полотенца, консервы, крупы, орехи. Многие скупали воду. У нас воду продают в огромных упаковках по 32 бутылки. И когда я заходил в магазин, видел, что люди выносили по 5−6 таких упаковок», — рассказал Красножон в беседе с корреспондентом Sport24 Константином Лесиком.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. На 19 апреля случаи заражения выявлены в 210 странах и территориях. США — лидер по числу случаев заражения COVID-19 и смертей от вируса. По данным ресурса Worldometers, в США зарегистрировано более 738 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 39 тысяч человек умерли.

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