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16:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фигуристка Щербакова рассказала, как изменилось ее питание на карантине

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Двукратная чемпионка России Анна Щербакова рассказала, как карантин из-за пандемии коронавируса повлиял на ее питание.

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Ранее стало известно, что чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года официально отменен из-за пандемии коронавируса.

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«Обычно я себя не ограничиваю. Стараюсь есть правильную пищу, чтобы были силы для тренировок. На карантине из-за того, что тренировки не столь интенсивные, приходится чуть больше ограничивать себя в еде. Стараюсь не есть на ночь, так получается удерживать вес», — сказала Щербакова во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте.

При этом, по словам фигуристки, не идет речь о полном ограничении питания.

«Я понимаю, что если буду себе что-то запрещать, то у меня будут моменты срывов», — добавила спортсменка.

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