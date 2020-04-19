Фигуристка Щербакова рассказала, как изменилось ее питание на карантине
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Двукратная чемпионка России Анна Щербакова рассказала, как карантин
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Двукратная чемпионка России Анна Щербакова рассказала, как карантин
Ранее стало известно, что чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года официально отменен
«Обычно я себя не ограничиваю. Стараюсь есть правильную пищу, чтобы были силы для тренировок. На карантине
При этом, по словам фигуристки, не идет речь о полном ограничении питания.
«Я понимаю, что если буду себе