Фигуристка Щербакова рассказала, как изменилось ее питание на карантине

«Обычно я себя не ограничиваю. Стараюсь есть правильную пищу, чтобы были силы для тренировок. На карантине из-за того, что тренировки не столь интенсивные, приходится чуть больше ограничивать себя в еде. Стараюсь не есть на ночь, так получается удерживать вес», — сказала Щербакова во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте.