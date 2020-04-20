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16:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Шоу в Японии с участием Елизаветы Туктамышевой отменено из-за коронавируса

Ледовое шоу Fanstasy on Ice 2020, в котором должна была принять участие чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, отменено из-за пандемии коронавируса.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается на официальном сайте организаторов шоу.

«Нам пришлось отменить шоу Fanstasy on Ice 2020, которое должно было пройти в мае. Мы готовились к проведению мероприятия и пристально следили за информацией правительства о ситуации с коронавирусом в Японии и во всём мире. Так как перспективы распространения инфекции остаются неясными, мы решили, что здоровье и безопасность зрителей и фигуристов, которые приедут в Японию, снанет нашим главным приоритетом», — сказано в заявленни организаторов.

Помимо Туктамышевой, участие в шоу должен был принять Евгений Плющенко.

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