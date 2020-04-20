Российская фигуристка Щербакова поднялась на третье место в рейтинге ISU
ТАСС, 20 апреля. Российская фигуристка Анна Щербакова занимает третье место в обновленном рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщает
ТАСС, 20 апреля. Российская фигуристка Анна Щербакова занимает третье место в обновленном рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщает
В рейтинге ISU учитываются баллы по итогам выступления на турнирах под эгидой организации, в нынешнем году не учитывались баллы за чемпионат мира, который был отменен
Щербакова в прошедшем сезоне стала серебряным призером финала серии
Россиянка Александра Трусова занимает четвертое место (2774), победительница чемпионата Европы 2020 года и финала серии
Среди мужчин лучший из россиян Александр Самарин занимает второе место, набрав 3046 баллов, действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев находится на третьей позиции (2957). Лидирует в рейтинге двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю (3786). В танцевальных дуэтах на первом месте находится россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов (3734), выигравшие чемпионат Европы в 2020 году. На втором месте итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (3462), на третьем — американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (3458).
В рейтинге спортивных пар россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимаются вторую позицию (3410). Лидирует китайская пара Пэн Чэн и Ян Цзинь (3488), тройку замыкают канадцы Кирстен