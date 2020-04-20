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20 апреля, источник: ТАСС

Российская фигуристка Щербакова поднялась на третье место в рейтинге ISU

ТАСС, 20 апреля. Российская фигуристка Анна Щербакова занимает третье место в обновленном рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщает пресс-служба организации.

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В рейтинге ISU учитываются баллы по итогам выступления на турнирах под эгидой организации, в нынешнем году не учитывались баллы за чемпионат мира, который был отменен из-за пандемии коронавируса.

Щербакова в прошедшем сезоне стала серебряным призером финала серии Гран-при, в активе 16-летней россиянки по итогам сезона оказался 2841 балл. Первое место второй год подряд заняла японка Рика Кихира (4171), второй идет американка Брэди Теннелл (3133).

Россиянка Александра Трусова занимает четвертое место (2774), победительница чемпионата Европы 2020 года и финала серии Гран-при Алена Косторная — шестое (2760), олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова опустилась со второй на восьмую строчку (2666), все фигуристки являются подопечными группы Этери Тутберидзе. Замкнула десятку ученица группы Алексея Мишина, победительница чемпионата Европы 2019 года Софья Самодурова (2414), Елизавета Туктамышева стала 11-й (2372).

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Среди мужчин лучший из россиян Александр Самарин занимает второе место, набрав 3046 баллов, действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев находится на третьей позиции (2957). Лидирует в рейтинге двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю (3786). В танцевальных дуэтах на первом месте находится россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов (3734), выигравшие чемпионат Европы в 2020 году. На втором месте итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (3462), на третьем — американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (3458).

В рейтинге спортивных пар россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимаются вторую позицию (3410). Лидирует китайская пара Пэн Чэн и Ян Цзинь (3488), тройку замыкают канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (3203). Действующий победители чемпионата Европы россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — четвертые (3109).

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