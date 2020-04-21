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09:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Татьяна Тарасова призвала срочно возобновить ледовые тренировки фигуристов сборной России

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала в ближайшее время организовать ледовые тренировки спортсменов сборной России, собрав фигуристов в одном из закрытых спортивных сооружений, которые есть в стране.

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«Есть абсолютно закрытые спортсооружения. И в Сочи, и у нас здесь, в Подмосковье, где хотя бы сборная команда плюс 2−3 человека должны кататься. Это нужно сделать в ближайшее время! Почему мы должны потерять то, что мы только что обрели? У нас такая позиция перед Олимпийскими играми серьёзная. Почему мы должны без борьбы это отдать?» — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Все спортивные сооружения, в том числе ледовые дворцы в России, закрыты на время карантина из-за пандемии коронавируса. Фигуристы, как и другие спортсмены, распущены по домам и тренируются в домашних условиях. Однако в жилых помещениях нет льда и происходит отвыкание спортсменов от исполнения сложных элементов на коньках.

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