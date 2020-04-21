Татьяна Тарасова призвала срочно возобновить ледовые тренировки фигуристов сборной России

«Есть абсолютно закрытые спортсооружения. И в Сочи, и у нас здесь, в Подмосковье, где хотя бы сборная команда плюс 2−3 человека должны кататься. Это нужно сделать в ближайшее время! Почему мы должны потерять то, что мы только что обрели? У нас такая позиция перед Олимпийскими играми серьёзная. Почему мы должны без борьбы это отдать?» — сказала Тарасова в эфире Первого канала.