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15:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Самарин — второй в рейтинге ISU, Алиев — третий

Российский фигурист Александр Самарин поднялся на второе место рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU), набрав 3046 баллов.

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Источник: Спорт-Экспресс

Действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев находится на третьей позиции (2957). Лидирует в рейтинге двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю (3786).

Действующий чемпион мира Натан Чен занимает четвертое место (2880).

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