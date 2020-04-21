Самарин — второй в рейтинге ISU, Алиев — третий
Российский фигурист Александр Самарин поднялся на второе место рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU), набрав 3046 баллов.
Российский фигурист Александр Самарин поднялся на второе место рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU), набрав 3046 баллов.
Действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев находится на третьей позиции (2957). Лидирует в рейтинге двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю (3786).
Действующий чемпион мира Натан Чен занимает четвертое место (2880).