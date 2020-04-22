Опубликован календарь серии «Челленджер» по фигурному катанию
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) одобрил календарь серии «Челленджер» по фигурному катанию на сезон-2020/21, сообщается на сайте ISU.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) одобрил календарь серии «Челленджер» по фигурному катанию на сезон-2020/21, сообщается на сайте ISU.
Первый этап запланирован на
Календарь других этапов серии «Челленджер» выглядит следующим образом:
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— 29 октября — 1 ноября,
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Проведение данных турниров в установленные сроки зависит от нормализации ситуации с коронавирусом.