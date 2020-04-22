Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.04
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
24.04
Смолевичи
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
24.04
Неман
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
25.04
Славия М
Минск
Футбол. Зарубежный
25.04
Городея
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
25.04
Динамо Брс
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
20:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Опубликован календарь серии «Челленджер» по фигурному катанию

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) одобрил календарь серии «Челленджер» по фигурному катанию на сезон-2020/21, сообщается на сайте ISU.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Первый этап запланирован на 9—13 сентября в Пекине (Китай), заключительный этап должен пройти 2—5 декабря в Загребе (Хорватия).

Календарь других этапов серии «Челленджер» выглядит следующим образом:

— 16—19 сентября, Братислава (Словакия).

— 17—19 сентября, Оквилл (Канада),

— 23—26 сентября, Оберстдорф (Германия),

— 8—11 октября, Эспоо (Финляндия),

— 15—17 октября, Будапешт (Венгрия),

— 29 октября — 1 ноября, Алма-Ата (Казахстан),

— 12—15 ноября, Варшава (Польша),

— 23—30 ноября, Инсбрук (Австрия).

Проведение данных турниров в установленные сроки зависит от нормализации ситуации с коронавирусом.

 Одна из самых красивых спортсменок России и ее тату
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Неймар готов на снижение зарплаты в два раза ради «Барселоны»
Емельяненко обесценил достижения жившего в США Тактарова
ВЭБ окончательно выкупил ЦСКА. Что это значит
Легендарному голу Ковалева 26 лет. Шайба попала на обложку NHL95
Главный тренер сборной Испании попросил о снижении зарплаты
Шатов интересен «Рубину». Решение пока не принято
Мурад Нухкадиев выиграл «Домашнюю суперлигу» по берпи
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь