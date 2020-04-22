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20:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Туктамышева заявила, что хочет выступить на Олимпийских играх в Пекине

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что хочет выступить на Олимпийских играх-2022 в Пекине, но при этом уже достаточно много сделала для своего вида спорта.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Конечно, я хочу поехать на Олимпийские игры. Я понимаю, что будет третья Олимпиада, и даже если я не попаду на нее, я приложу все усилия — это точно. И если так случится, что я приложу все усилия и не попаду, то, конечно, я сделала все что могла. Ну, не судьба Туктамышевой поехать на Олимпиаду», — сказала Туктамышева в прямом эфире в аккаунте двукратного призера чемпионата мира среди юниоров в парном катании Лины Федоровой в Instagram.

«Мне кажется, что я уже достаточно сделала для фигурного катания. Я еще постараюсь сделать, но, даже если я не попаду на Олимпиаду, у меня и так получится красочная насыщенная карьера. Я не хочу, чтобы у человека, который профессионально занимается спортом, заканчивалась карьера из-за того, что он не попал на Олимпиаду или что он не выиграл ее. Можно добиться успеха и без Олимпийских игр, и не надо делать их настолько масштабным мероприятием, что у тебя ломается жизнь после этого», — добавила фигуристка.

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