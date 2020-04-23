«Российские фигуристки открыли путь в космос». Тарасова призвала разрешить четверные прыжки в короткой программе

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Специалист уверена, что нужно разрешить выполнение этого элемента в короткой программе у девушек.

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«То, что иностранцы нас критикуют, понятно. У них нет такой системы подготовки, какая есть у нас. Мы начинаем подготовку с раннего возраста. И уже с этого момента у иностранцев идет отставание. У нас абсолютно профессиональная система, поэтому наши девочки первыми и стали делать эти сложные прыжки. Мы давно поняли, как надо тренироваться. За границей фигурное катание как развлечение, а у нас — профессиональный спорт.

Поэтому я считаю направление, выбранное Международным союзом конькобежцев, неверным. Кому-то хочется по нижней планке способностей определять будущее фигурного катания, а я лично хочу, чтобы правила соответствовали высшей планке. Скажите Арутюняну, чтобы запретил Чену прыгать четверные. Или другим тренерам. Как тогда выходить в лидеры, приближаться к таким, как Юдзуру Ханю, если не усложняться? Когда на чемпионате мира Чен впервые прыгнул пять четверных, то говорили, что в его программе нет ничего, кроме прыжков. А сейчас программы Чена называют выдающимися. И это так на самом деле!

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Поэтому люди, принимающие решения, должны прислушаться к нам, тренерам, которые больше 50 лет провели на льду. Сначала сами выступали на чемпионатах Европы и мира, потом долгое время работали тренерами, и сейчас продолжают. И все эти годы искали, находили новые пути развития фигурного катания. Ведь это еще и вопрос доверия к тем, кто нами руководит. И если тормозить прогресс, то можно потерять доверие тех, кто создает фигурное катание, доверие тренеров и фигуристов.

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Поэтому мое мнение: ничего нельзя запрещать. И нужно разрешить четверной в короткой программе. Разрешить! Пусть каждый берет тем, чем может. Вот это будет развитие спорта! Да и зачем запрещать? Это не принесет спортсменам новых побед. Даже над собой. Зачем возвращать фигурное катание на 40 лет назад? Зачем балет на льду устраивать? И кто может сказать, что сложно, что несложно, если это (четверные) уже сейчас делают больше шести фигуристок в мире. А если посмотреть на юниорок, то мы увидим, что минимум 10 человек это будет делать.

Все сказанное не отменяет художественного впечатления от программ, катания в музыку, создания художественных образов… Но технически полноценные оценки не могут быть без многооборотных прыжков. Это трюк, а на трюк идут люди. И не надо думать, что людям не интересно. Людям только это и интересно. Если встать на путь упрощения, это погубит интерес к фигурному катанию. Да и фигурное катание.

Фигурное катание определилось с направлением, по которому пойдет. Путь уже есть. Его открыла Саша Трусова. Вместе с Тутберидзе, с их группой — Аня Щербакова, Алена Косторная. Четверной делают Валиева, Акатьева. В ЦСКА есть девочки с тройным акселем и четверным — Самоделкина, Берестовская. Лиза Туктамышева прыгает четверной. Они открыли путь в космос.