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16:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соловьев не исключил, что продолжит спортивную карьеру

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрий Соловьев заявил в интервью РИА Новости, что, возможно, продолжит спортивную карьеру.

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Источник: РИА "Новости"

Соловьев выступал в танцах на льду в паре с Екатериной Бобровой, а после ухода партнерши в декрет практиковался на льду с олимпийской чемпионкой Сочи в командных соревнованиях Еленой Ильиных.

«Я ничего не исключаю (в плане продолжения карьеры). Возможно, для меня в спорте ничего уже нет, но я не могу не оговориться — а вдруг… Пока речи об этом не идет, — сказал Соловьев. — Мы любим фигурное катание, мы им живем. Мне из Америки пришла новая партия ботинок, новые лезвия на заказ. Осталось их поставить, обрезать пятку “под танцы”, раскатать — и пожалуйста! Я готов работать! Я очень люблю это дело».

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