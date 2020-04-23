Соловьев не исключил, что продолжит спортивную карьеру

Соловьев выступал в танцах на льду в паре с Екатериной Бобровой , а после ухода партнерши в декрет практиковался на льду с олимпийской чемпионкой Сочи в командных соревнованиях Еленой Ильиных.

«Я ничего не исключаю (в плане продолжения карьеры). Возможно, для меня в спорте ничего уже нет, но я не могу не оговориться — а вдруг… Пока речи об этом не идет, — сказал Соловьев. — Мы любим фигурное катание, мы им живем. Мне из Америки пришла новая партия ботинок, новые лезвия на заказ. Осталось их поставить, обрезать пятку “под танцы”, раскатать — и пожалуйста! Я готов работать! Я очень люблю это дело».