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16:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ильиных рассказала о желании продолжать карьеру

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российская фигуристка Елена Ильиных рассказала в интервью РИА Новости о желании продолжить спортивную карьеру.

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Ильиных после распада в сезоне-2013/14 ее пары с Никитой Кацалаповым выступала с Русланом Жиганшиным, затем с Антоном Шибневым. Последний раз она участвовала в соревнованиях в 2017 году. В апреле 2019 года Ильиных заявила РИА Новости, что ни с кем официально не обсуждала завершение карьеры и на данный момент не расстается с любимым видом спорта.

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«Этот паззл в голове, он должен сложиться. А пока не до паззла — пока мысли совсем о другом. Но пока судьба ведет вот так, хотя все равно внутри есть это ощущение, что, блин, а чего нет-то? Нет никаких лимитов и ограничений, — рассказала Ильиных. — Я вот вижу, чего не хватает в фигурном катании, мне хочется это исправить».

Ранее Ильиных сообщила, что она и ее супруг российский артист балета Сергей Полунин в январе 2020 года стали родителями.

«Уверена, что нет (ничего невозможного)! Если я захочу вернуться, если я приму для себя этот вызов, или у меня стукнет в голове, что я все, возвращаюсь, в этом нет никаких ограничений. Это значит, что я выйду на лед и буду пахать, как было всегда, — продолжила она. — Все будет! Если, конечно, не перебьет мысль о фигурном катании».

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