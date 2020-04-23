Ильиных рассказала о желании продолжать карьеру

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Ильиных после распада в сезоне-2013/14 ее пары с Никитой Кацалаповым выступала с Русланом Жиганшиным, затем с Антоном Шибневым. Последний раз она участвовала в соревнованиях в 2017 году. В апреле 2019 года Ильиных заявила РИА Новости, что ни с кем официально не обсуждала завершение карьеры и на данный момент не расстается с любимым видом спорта.

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«Этот паззл в голове, он должен сложиться. А пока не до паззла — пока мысли совсем о другом. Но пока судьба ведет вот так, хотя все равно внутри есть это ощущение, что, блин, а чего нет-то? Нет никаких лимитов и ограничений, — рассказала Ильиных. — Я вот вижу, чего не хватает в фигурном катании, мне хочется это исправить».

Ранее Ильиных сообщила, что она и ее супруг российский артист балета Сергей Полунин в январе 2020 года стали родителями.