Российская фигуристка рассказала о психологических атаках после Олимпиады
Российская фигуристка Мария Сотскова рассказала, с какими проблемами столкнулась после участия в Олимпийских играх 2018 года.
Российская фигуристка Мария Сотскова рассказала, с какими проблемами столкнулась после участия в Олимпийских играх 2018 года.
На соревнованиях в Пхенчхане Сотскова заняла восьмое место в одиночном катании.
«После олимпийского сезона у меня начались психологические атаки, меня мучили страшные сны после Игр. Этот барьер мне очень мешал. Причем на тренировках все получалось хорошо. Осенью 2018 года я подходила к соревнованиям в боевой готовности. Но на публике рассыпалась. Меня поддерживала мама, она начала каждый день приходить на каток и ездить со мной на старты. Мы работали с психологами, но проблема все не решалась, а после чемпионата России я опустила руки. Потом еще получила травму. До сих пор не понимаю, что со мной было в то время», — приводит слова Сотсковой «Матч ТВ».
В минувшем сезоне Сотскова не принимала участие в чемпионате России, сосредоточившись на решении проблем со здоровьем.