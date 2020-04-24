Российская фигуристка рассказала о психологических атаках после Олимпиады

«После олимпийского сезона у меня начались психологические атаки, меня мучили страшные сны после Игр. Этот барьер мне очень мешал. Причем на тренировках все получалось хорошо. Осенью 2018 года я подходила к соревнованиям в боевой готовности. Но на публике рассыпалась. Меня поддерживала мама, она начала каждый день приходить на каток и ездить со мной на старты. Мы работали с психологами, но проблема все не решалась, а после чемпионата России я опустила руки. Потом еще получила травму. До сих пор не понимаю, что со мной было в то время», — приводит слова Сотсковой «Матч ТВ».