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13:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская фигуристка рассказала о психологических атаках после Олимпиады

Российская фигуристка Мария Сотскова рассказала, с какими проблемами столкнулась после участия в Олимпийских играх 2018 года.

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Источник: Спорт РИА Новости

На соревнованиях в Пхенчхане Сотскова заняла восьмое место в одиночном катании.

«После олимпийского сезона у меня начались психологические атаки, меня мучили страшные сны после Игр. Этот барьер мне очень мешал. Причем на тренировках все получалось хорошо. Осенью 2018 года я подходила к соревнованиям в боевой готовности. Но на публике рассыпалась. Меня поддерживала мама, она начала каждый день приходить на каток и ездить со мной на старты. Мы работали с психологами, но проблема все не решалась, а после чемпионата России я опустила руки. Потом еще получила травму. До сих пор не понимаю, что со мной было в то время», — приводит слова Сотсковой «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Сотскова не принимала участие в чемпионате России, сосредоточившись на решении проблем со здоровьем.

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