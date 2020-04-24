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20:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведева пошутила, что обожглась от фотографии Туктамышевой во всём красном

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева на своей странице в «Инстаграме» выложила фотографию в красном брючном костюме.

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15
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«Брючный костюм — это всегда любовь, а красный вообще не оставляет шансов», — написала Туктамышева.

Фотографию можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «инстаграме». На снимок отреагировала двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

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«Я обожгла большой палец правой руки. Спасибо, Лиза!» — написала Медведева в комментариях к посту подруги по сборной России.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все спортсмены находятся на самоизоляции, а ледовые арены, стадионы и другие сооружения закрыты. Во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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