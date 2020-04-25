Фигурист Ханю работает над исполнением четверного акселя

Канадский специалист заявил, что Ханю активно работает над своим телосложением, чтобы исполнить четверной аксель. Из-за специфики данного прыжка по факту спортсмен выполняет не четыре, а четыре с половиной оборота.

«Юдзуру и я уже не раз говорили, что мы хотим иметь дело с четверным акселем, — сказал Орсер. — У него фантастическая техника, поэтому и я, и он считаем, что нужно сконцентрироваться на физической силе, необходимо подготовить тело к управлению вращением. Конечно, нужно повышать высоту [прыжка], это потребует много сил».