Фигурист Ханю работает над исполнением четверного акселя

Канадский специалист заявил, что Ханю активно работает над своим телосложением, чтобы исполнить четверной аксель. Из-за специфики данного прыжка по факту спортсмен выполняет не четыре, а четыре с половиной оборота.
«Юдзуру и я уже не раз говорили, что мы хотим иметь дело с четверным акселем, — сказал Орсер. — У него фантастическая техника, поэтому и я, и он считаем, что нужно сконцентрироваться на физической силе, необходимо подготовить тело к управлению вращением. Конечно, нужно повышать высоту [прыжка], это потребует много сил».
Ханю выиграл золотые медали Олимпийских игр в 2014 и 2018 годах. Японец дважды становился чемпионом мира, три раза — серебряным призером, также на его счету есть одна бронза мирового первенства. Ханю является лидером рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU) в мужском одиночном катании.