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15:38 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Ханю работает над исполнением четверного акселя

ТАСС, 25 апреля. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю работает над исполнением четверного акселя. Об этом телеканалу Olympic channel рассказал тренер японца Брайан Орсер.

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Источник: РИА "Новости"

Канадский специалист заявил, что Ханю активно работает над своим телосложением, чтобы исполнить четверной аксель. Из-за специфики данного прыжка по факту спортсмен выполняет не четыре, а четыре с половиной оборота.

«Юдзуру и я уже не раз говорили, что мы хотим иметь дело с четверным акселем, — сказал Орсер. — У него фантастическая техника, поэтому и я, и он считаем, что нужно сконцентрироваться на физической силе, необходимо подготовить тело к управлению вращением. Конечно, нужно повышать высоту [прыжка], это потребует много сил».

Ханю выиграл золотые медали Олимпийских игр в 2014 и 2018 годах. Японец дважды становился чемпионом мира, три раза — серебряным призером, также на его счету есть одна бронза мирового первенства. Ханю является лидером рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU) в мужском одиночном катании.

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