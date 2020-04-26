У Трусовой появился щенок хаски: «Добро пожаловать в семью!»
Российская фигуристка Александра Трусова показала подписчикам в инстаграме свою новую собаку — щенка породы хаски.
Российская фигуристка Александра Трусова показала подписчикам в инстаграме свою новую собаку — щенка породы хаски.
«Доброе утро! У нас прибавление! Знакомьтесь, Джек, в скором будущем хранитель нашего дома. Добро пожаловать в семью!» — подписала Трусова фотографию со своими тремя собаками.
Ранее Трусова показала, как дрессирует свою кошку во время домашней самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.