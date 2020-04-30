Японцы просят Медведеву покинуть их страну за нарушение карантина
Японские фанаты фигурного катания остались недовольны поведением Евгении Медведевой, которая могла нарушить режим самоизоляции.
Японские фанаты фигурного катания остались недовольны поведением Евгении Медведевой, которая могла нарушить режим самоизоляции.
В начале апреля фигуристка прилетела из Канады в Японию, так как в июне должна была принять участие в ледовом шоу Prism on Ice. Столь ранний перелет был обусловлен закрытием границ этих двух стран на неопределенный срок
Японские пользователи социальной сети Twitter сообщили, что российская фигуристка тренировалась на катке в городе Хатинохе, который ранее был закрыт для посещения в рамках борьбы с распространением вируса. Действия Медведевой были раскритикованы местными жителями, а некоторые фанаты даже призвали фигуристку покинуть Японию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 3,1 миллионов случаев заражения, свыше 227 тысяч человек скончались.