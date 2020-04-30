Японцы просят Медведеву покинуть их страну за нарушение карантина

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В начале апреля фигуристка прилетела из Канады в Японию, так как в июне должна была принять участие в ледовом шоу Prism on Ice. Столь ранний перелет был обусловлен закрытием границ этих двух стран на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса. Позже шоу было отменено, но Медведева осталась в Японии.

Японские пользователи социальной сети Twitter сообщили, что российская фигуристка тренировалась на катке в городе Хатинохе, который ранее был закрыт для посещения в рамках борьбы с распространением вируса. Действия Медведевой были раскритикованы местными жителями, а некоторые фанаты даже призвали фигуристку покинуть Японию.