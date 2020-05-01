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14:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Медведева не тренируется сейчас в Японии». Агент — об обвинениях фигуристки в нарушении карантина

Известный режиссер-постановщик шоу и агент Ари Закарян прокомментировал «СЭ» информацию о тренировках российской фигуристки Евгении Медведевой в японском Хатинохе.

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Ранее ряд японских фанатов обвинил вице-чемпионку Олимпийских игр в нарушении карантина и проведении тренировок на местной арене.

Татьяна Тарасова подтвердила, что россиянка тренировалась в Японии.

Во время загрузки произошла ошибка.

— С 29 апреля по 6 мая в Японии так называемая Golden Week, неделя праздников, и все закрыто. И я знаю, так как много общаюсь с японцами, что в это время там никто не тренируется, в том числе и Медведева. Уверен, что она не тренируется. Почему она поехала в Японию? У нее было запланировано шоу Prism on Ice, и я думаю, что на момент поездки она рассчитывала, что оно состоится. Другое шоу Fantasy on Ice было отменено лишь 20 апреля. Так что оснований быть уверенной в отмене у нее не было. (Дмитрий Кузнецов).

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