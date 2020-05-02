Анна Семенович — о хейтерах в фигурном катании
Певица, актриса и призер чемпионатов России в танцах на льду Анна Семенович не считает хейтеров проблемой фигурного катания.
Певица, актриса и призер чемпионатов России в танцах на льду Анна Семенович не считает хейтеров проблемой фигурного катания.
По мнению артистки они говорят о популярности вида спорта.
— Фигурное катание превращается в
— Девочек же никто не берет и не сталкивает буквально и специально. Просто есть спортсменки примерно одного уровня, которые прыгают примерно одинаковый по сложности набор элементов. Они должны выполнить их чисто и безукоризненно. И нормально, что они борются на соревнованиях. Это называется конкуренция!
— Но мы двигаемся в сторону хейта в соцсетях, уже и пожелания смерти проникают в болельщицкую культуру. С этим вообще надо бороться? Или это неизбежный побочный эффект?
— Хейтеры есть везде, сейчас век интернета, другое время. Да, нам в эпоху наших выступлений никто особо не мог написать. Но и фигурное катание тогда не было таким популярным. А сейчас это один из самых рейтинговых видов спорта, есть болельщики, есть хейтеры. Которые просто делают свое дело. Задача спортсменок — не обращать на них внимания (Дмитрий Кузнецов).