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14:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Анна Семенович — о хейтерах в фигурном катании

Певица, актриса и призер чемпионатов России в танцах на льду Анна Семенович не считает хейтеров проблемой фигурного катания.

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Источник: РИА "Новости"

По мнению артистки они говорят о популярности вида спорта.

— Фигурное катание превращается в шоу-бизнес. Есть два популярных подхода: «не сталкивайте лбами девочек, пусть спорт будет спортом» и «любые противостояния дают рейтинги». Какой вам ближе? — вопрос Семенович.

— Девочек же никто не берет и не сталкивает буквально и специально. Просто есть спортсменки примерно одного уровня, которые прыгают примерно одинаковый по сложности набор элементов. Они должны выполнить их чисто и безукоризненно. И нормально, что они борются на соревнованиях. Это называется конкуренция! Кто-то совладает со своими нервами и сделает все элементы чисто, кто-то проиграет. И мне, честно говоря, все равно, кто из трио Косторная, Щербакова, Трусова будет побеждать. Мне важно, чтобы на первом месте была Россия. Как страна, которую я люблю и которой я тоже приносила медали. И если у нас будут первое, второе и третье места — прекрасно. А междусобные битвы спортсменок… это их дело. Но мое мнение — никто никого не сталкивает.

— Но мы двигаемся в сторону хейта в соцсетях, уже и пожелания смерти проникают в болельщицкую культуру. С этим вообще надо бороться? Или это неизбежный побочный эффект?

— Хейтеры есть везде, сейчас век интернета, другое время. Да, нам в эпоху наших выступлений никто особо не мог написать. Но и фигурное катание тогда не было таким популярным. А сейчас это один из самых рейтинговых видов спорта, есть болельщики, есть хейтеры. Которые просто делают свое дело. Задача спортсменок — не обращать на них внимания (Дмитрий Кузнецов).

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