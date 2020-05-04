«Позор и бесчестие!»: Плющенко подаст в суд на авторов скандальной статьи о сыне

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры.
«Дорогие друзья, коллеги, недруги и завистники. Сразу обращусь ко всем. К друзьям и коллегам — с благодарностью за вашу поддержку, которую вы высказали мне и моей семье. Спасибо! Мне не только очень приятно, что вы так быстро и взволнованно отреагировали на эту безобразную историю с публикацией о Саше, но и принципиально разделяете наше возмущение безобразным враньем, которому нет оправдания.
Теперь — к недругам, завистникам и мерзавцам, сделавшим гнусь и ложь основным средством своей профессии. Вы можете больше не извиняться. Ваши извинения бесполезны, бессмысленны и слишком запоздали. Нет, это говорит во мне не слепая обида, если вы так думаете, а обостренное чувство справедливости, которое всегда мне было свойственно. Вы не замечали?
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Мы, родители Саши Плющенко, дали вам возможность еще вчера решить все по-доброму, по-мирному. Обратились к вам после этой отвратительной публикации в вашем издании, наивно полагая, что вы друзья. И у вас была масса времени, чтобы это доказать и поступить даже не как друзья, а просто как порядочные люди. Вы нас игнорировали, а теперь вдруг пишете, как вам «неприятна ситуация» и как вы ни в чем не виноваты, сваливая все на «дежурных редакторов». Написали, когда поняли, что мы не шутим, не просим, а будем в суде принципиально и жестко требовать справедливого возмездия и наказания.
Теперь по существу вашей лжи. Во-первых, если вы профессионалы, то действительно считаете, что «диагноз» каких-то неучей на расстоянии — это допустимый прием «журналистского расследования»? Грош вам цена тогда как журналистам. Вы позорите эту профессию, пусть она и считается одной из древнейших.
Во-вторых, вы должны понимать, что возмущает нас не сама тема «особенностей развития» детей, а ложь, которой вы так изящно, как вам казалось поначалу, манипулируете. У меня в Академии есть группа детей с «особенностями развития» от Фонда «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой — фонда, которому я и моя семья регулярно помогаем. Мы волонтеры этого фонда много лет. Я лично в этом вижу очень важную миссию, и если бы с Сашей что-то было особенное, то, уж поверьте, не из подметного журнальчика об этом узнали бы и люди, и наш собственный ребенок, а именно от нас.
Ваш журнал — часть международного холдинга. Вы позорите не только журналистику, но и свой холдинг, особенно учитывая, что ваша «утка» уже переводится на другие языки, поскольку наш Саша, каким бы маленьким Гном-Гномычем не был, известен не только как сын знаменитых родителей, но и ребенок, катающийся в крупнейших мировых шоу. И вы, действительно, все еще полагаете, что ваших вымученных и запоздалых смсных извинений теперь достаточно, чтобы защитить репутацию, честь и достоинство оболганного вами ребенка и нас, его родителей? Даже в этом проявляется ваша поразительная черствость и наглость.
И, наконец, в-третьих. Да, дети знаменитостей особенно беззащитны, они объекты постоянной охоты таких вот стервятников от журналистики. Оказывается, любому из них на расстоянии можно ставить «диагнозы» и пороть несусветную чушь и ересь? Нет, нельзя. И чтобы это стало еще более очевидным и было пресечено, мы видим единственный путь — справедливый и принципиальный суд России и Страсбурга.
И да, мы не принимаем ваши извинения. Не потому, что мы жестоки, а потому, что мы им не верим. Вы фальшивы и неискренны до мозга костей. Якобы извиняясь, вы до сих пор даже не подумали снять свою лживую публикацию. Она все также болтается на вашем подметном ресурсе. Позор и бесчестие!" — написал Плющенко на своей странице в «инстаграме».