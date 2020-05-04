Сын Плющенко и Рудковской ответил Аршавину: «Говорите про меня гадости. Я что вам, дурачок какой-то?»
Саша Плющенко, 7-летний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, ответил на слова
Саша Плющенко, 7-летний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, ответил на слова
Ранее Аршавин пошутил, что Рудковская и Плющенко заставляют сына участвовать в съемках новых видео для соцсетей.
«Андрей Сергеевич Аршавин, почему вы говорите про меня гадости? Меня
Я с тобой могу сыграть в футбол и сразу тебя обыграю. Потому что ты слабенький. Чтобы тебя обыграть, мне достаточно один подкат сделать. Вот такой подкат сделаю, мяч возьму у тебя и в ворота забью, — произнес Саша в видео на своей странице в инстаграме.