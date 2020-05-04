Сын Плющенко и Рудковской ответил Аршавину: «Говорите про меня гадости. Я что вам, дурачок какой-то?»

«Андрей Сергеевич Аршавин, почему вы говорите про меня гадости? Меня из-под палки никто не заставляет делать. Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Это неправильно. Я что вам, дурачок какой-то?

Я с тобой могу сыграть в футбол и сразу тебя обыграю. Потому что ты слабенький. Чтобы тебя обыграть, мне достаточно один подкат сделать. Вот такой подкат сделаю, мяч возьму у тебя и в ворота забью, — произнес Саша в видео на своей странице в инстаграме.