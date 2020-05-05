Губерниев прокомментировал скандальную статью о сыне Плющенко
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поддержал семью фигуриста Евгения Плющенко после скандальной статьи о его сыне Александре.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поддержал семью фигуриста Евгения Плющенко после скандальной статьи о его сыне Александре.
Ранее СМИ предположили, что у сына фигуриста может быть психическое заболевание.
«Не надо трогать наших детей — это я обращаюсь к тем мерзавцам, которые себе это позволяют. Это неприемлемо. Я здесь целиком поддерживаю моих друзей Плющенко и Рудковскую», — цитирует Губерниева Sport24.
По мнению комментатора, можно шутить и обсуждать взрослых людей, но не стоит высказываться о детях.