Губерниев прокомментировал скандальную статью о сыне Плющенко

Ранее СМИ предположили, что у сына фигуриста может быть психическое заболевание.

«Не надо трогать наших детей — это я обращаюсь к тем мерзавцам, которые себе это позволяют. Это неприемлемо. Я здесь целиком поддерживаю моих друзей Плющенко и Рудковскую», — цитирует Губерниева Sport24.