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17:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губерниев прокомментировал скандальную статью о сыне Плющенко

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поддержал семью фигуриста Евгения Плющенко после скандальной статьи о его сыне Александре.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее СМИ предположили, что у сына фигуриста может быть психическое заболевание.

«Не надо трогать наших детей — это я обращаюсь к тем мерзавцам, которые себе это позволяют. Это неприемлемо. Я здесь целиком поддерживаю моих друзей Плющенко и Рудковскую», — цитирует Губерниева Sport24.

По мнению комментатора, можно шутить и обсуждать взрослых людей, но не стоит высказываться о детях.

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