Туктамышева опубликовала эффектное фото с макияжем
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как делает свой макияж и пообещала снять видео для подписчиков.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как делает свой макияж и пообещала снять видео для подписчиков.
«Мои самые необходимые элементы для макияжа на каждый день — консилер, румяна, тушь, карандаш для бровей и губ, блеск. Ну, а когда есть время, как сейчас, то в ход идет тяжелая артиллерия — подводка, хайлайтер, тени. Обожаю рисовать стрелки», — написала Туктамышева в своем
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