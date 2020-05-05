Туктамышева опубликовала эффектное фото с макияжем

«Мои самые необходимые элементы для макияжа на каждый день — консилер, румяна, тушь, карандаш для бровей и губ, блеск. Ну, а когда есть время, как сейчас, то в ход идет тяжелая артиллерия — подводка, хайлайтер, тени. Обожаю рисовать стрелки», — написала Туктамышева в своем Instagram-аккаунте.