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19:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Туктамышева опубликовала эффектное фото с макияжем

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как делает свой макияж и пообещала снять видео для подписчиков.

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«Мои самые необходимые элементы для макияжа на каждый день — консилер, румяна, тушь, карандаш для бровей и губ, блеск. Ну, а когда есть время, как сейчас, то в ход идет тяжелая артиллерия — подводка, хайлайтер, тени. Обожаю рисовать стрелки», — написала Туктамышева в своем Instagram-аккаунте.

Ранее Туктамышева пожаловалась, что не имеет возможности тренировать прыжки в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

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