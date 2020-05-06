Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко

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Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что это связано с недовольством 15-летней спортсменки своим положением в группе и отсутствием должного внимания.

Сейчас Тутберидзе находится в Детройте и помогает дочери Диане Дэвис, которая тоже занимается фигурным катанием, войти в тренировочный процесс и наладить быт.

«Девочки группы Тутберидзе в последнее время не чувствовали поддержки тренера даже онлайн — уже некоторое время она с ними не на связи. Для Трусовой это тем более стало проблемой, потому что она уже давно переживала, что ей не уделяли должного внимания в группе, хотя она первой начала прыгать четверные прыжки.

Точкой кипения стало и то, что любимицей в группе у хореографа Даниила Глейхенгауза была Анна Щербакова.

По слухам, одной из причин ухода в свое время Евгении Медведевой стал именно Даниил, который большую часть времени перед Олимпиадой уделял Алине Загитовой. Трусова почувствовала себя ненужной в группе Тутберидзе, в результате чего у нее пошел спад, — рассказал источник.

Напомним, что на чемпионате Европы 2020 года в Граце Трусова заняла третье место, уступив другим фигуристкам группы Тутберидзе — Алене Косторной (золото) и Анне Щербаковой (серебро).