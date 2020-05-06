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14:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Татьяна Тарасова отреагировала на информацию об уходе Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

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Источник: РИА "Новости"

«У Этери Тутберидзе есть ещё много воспитанников, которые могут заменить Александру Трусову. Бывает такое, что ученики переходят от одного тренера к другому. Смена тренера — это всегда лотерея.

Евгений взял под своё тренерство очень хорошую девочку, рекордсменку мира. Это огромная ответственность, которая на него падает. Мне хотелось бы, чтобы у него всё получилось. Это возможность для него влиться в тренерскую семью, — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

15-летняя Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и бронзовый призёр чемпионата России (2020), вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.

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