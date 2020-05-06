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15:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Отец Трусовой — об уходе дочери от Этери Тутберидзе: Мы сидим дома, катки закрыты

Отец Александры Трусовой Вячеслав в комментарии «СЭ» не стал уточнять информацию о переходе фигуристки в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе.

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Источник: Спорт-Экспресс

Он сослался на карантин.

— Сейчас карантин, все катки закрыты. Что тут комментировать? Мы сидим дома. Ничего не комментируем, — сказал Вячеслав Трусов по телефону.

Сегодня днем в СМИ на основе анонимных источников появилась информация о переходе фигуристки к Евгению Плющенко. В Федерации фигурного катания России «СЭ» пояснили, что официальных документов о переходе не получали. (Дмитрий Кузнецов).

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