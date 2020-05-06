Источник: Трусова известила Тутберидзе о смене тренера
Бронзовый призерка чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова уведомила тренерский штаб Этери Тутберидзе о том, что прекращает работу с ней, и начала поиски нового специалиста.
Бронзовый призерка чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова уведомила тренерский штаб Этери Тутберидзе о том, что прекращает работу с ней, и начала поиски нового специалиста.
Об этом сообщает RT.
Ранее появилась информация, что 15-летняя россиянка будет тренироваться у Евгения Плющенко. Решение связано с недовольством фигуристки своим положением в группе и отсутствием должного внимания.