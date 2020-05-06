Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко. Что об этом известно
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15-летняя российская фигуристка, бронзовая медалистка чемпионата Европы и финала
По информации RT, Трусова уже уведомила тренерский штаб и Тутберидзе о том, что прекращает работу с ней, и начала поиски другого специалиста.
По правилам Федерации фигурного катания России переход будет оформлен только после того, как спортсменка официально объявит имя нового наставника.
Sport24 сообщил о том, что Трусова переходит к Евгению Плющенко. Портал со ссылкой на знакомый с ситуацией источник назвал причину — недовольство 15-летней спортсменки своим положением в группе и отсутствием должного внимания.
Во время пандемии Тутберидзе находится в Детройте и помогает дочери, занимающейся танцами на льду Диане Дэвис, а «девочки группы Тутберидзе в последнее время не чувствовали поддержки тренера даже онлайн — уже некоторое время она с ними не на связи». Точкой кипения стало и то, что любимицей в группе у хореографа Даниила Глейхенгауза была Анна Щербакова — похожая ситуация якобы была при уходе Евгении Медведевой, когда больше внимания уделялось олимпийской чемпионке Алине Загитовой, подчеркнул источник издания.
«Пока не комментирую.
При этом ТАСС со ссылкой на свой знакомый с ситуацией источник сообщил: Трусова рассматривает возможность ухода и несколько тренерских групп, академия Плющенко — не единственный вариант.
Отец Александры Трусовой Вячеслав в комментарии «СЭ» не стал уточнять информацию о переходе фигуристки в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе.
«Сейчас карантин, все катки закрыты. Что тут комментировать? Мы сидим дома. Ничего не комментируем», — сказал Вячеслав Трусов по телефону.
«Сейчас карантин, все закрыто. Никаких документов о переходе мы не получали. Официально обо всех переходах станет известно после 1 июня», — сказала Ермолина.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о переходе Трусовой от Тутберидзе к Плющенко и прокомментировала его «Чемпионату».
«У Этери Тутберидзе есть еще много воспитанников, которые могут заменить Александру Трусову. Бывает такое, что ученики переходят от одного тренера к другому. Смена тренера — это всегда лотерея. Евгений взял под свое тренерство очень хорошую девочку, рекордсменку мира. Это огромная ответственность, которая на него падает. Мне хотелось бы, чтобы у него все получилось. Это возможность для него влиться в тренерскую семью», — сказала Тарасова.
15-летняя исполнительница сложных четверных прыжков Александра Трусова — бронзовый призер чемпионата Европы и финала