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15:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко. Что об этом известно

Собираем информацию по главной теме дня.

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Решение Трусовой

15-летняя российская фигуристка, бронзовая медалистка чемпионата Европы и финала Гран-при, серебряный и бронзовый призер чемпионата России Александра Трусова решила сменить тренера и уйти из группы Этери Тутберидзе.

По информации RT, Трусова уже уведомила тренерский штаб и Тутберидзе о том, что прекращает работу с ней, и начала поиски другого специалиста.

По правилам Федерации фигурного катания России переход будет оформлен только после того, как спортсменка официально объявит имя нового наставника.

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От Тутберидзе к Плющенко

Sport24 сообщил о том, что Трусова переходит к Евгению Плющенко. Портал со ссылкой на знакомый с ситуацией источник назвал причину — недовольство 15-летней спортсменки своим положением в группе и отсутствием должного внимания.

Во время пандемии Тутберидзе находится в Детройте и помогает дочери, занимающейся танцами на льду Диане Дэвис, а «девочки группы Тутберидзе в последнее время не чувствовали поддержки тренера даже онлайн — уже некоторое время она с ними не на связи». Точкой кипения стало и то, что любимицей в группе у хореографа Даниила Глейхенгауза была Анна Щербакова — похожая ситуация якобы была при уходе Евгении Медведевой, когда больше внимания уделялось олимпийской чемпионке Алине Загитовой, подчеркнул источник издания.

«Пока не комментирую. Чуть-чуть попозже, через день-два», — ответил Плющенко на звонок Sport24 о переходе Трусовой.

При этом ТАСС со ссылкой на свой знакомый с ситуацией источник сообщил: Трусова рассматривает возможность ухода и несколько тренерских групп, академия Плющенко — не единственный вариант.

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Реакция отца Трусовой

Отец Александры Трусовой Вячеслав в комментарии «СЭ» не стал уточнять информацию о переходе фигуристки в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе.

«Сейчас карантин, все катки закрыты. Что тут комментировать? Мы сидим дома. Ничего не комментируем», — сказал Вячеслав Трусов по телефону.

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Реакция федерации

Пресс-атташе федерации Ольга Ермолина прокомментировала «СЭ» информацию о переходе Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Сейчас карантин, все закрыто. Никаких документов о переходе мы не получали. Официально обо всех переходах станет известно после 1 июня», — сказала Ермолина.

Реакция Татьяны Тарасовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о переходе Трусовой от Тутберидзе к Плющенко и прокомментировала его «Чемпионату».

«У Этери Тутберидзе есть еще много воспитанников, которые могут заменить Александру Трусову. Бывает такое, что ученики переходят от одного тренера к другому. Смена тренера — это всегда лотерея. Евгений взял под свое тренерство очень хорошую девочку, рекордсменку мира. Это огромная ответственность, которая на него падает. Мне хотелось бы, чтобы у него все получилось. Это возможность для него влиться в тренерскую семью», — сказала Тарасова.

15-летняя исполнительница сложных четверных прыжков Александра Трусова — бронзовый призер чемпионата Европы и финала Гран-при, серебряный и бронзовый призер чемпионата России, двукратная чемпионка мира среди юниоров.

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