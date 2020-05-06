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16:22 (мск), источник: ТАСС

Плющенко объявил о переходе Трусовой в его тренерскую группу

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова переходит в тренерскую группу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом Плющенко заявил ТАСС в среду.

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Источник: РИА "Новости"

Трусовой 15 лет, с 2016 года она тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

«Процесс начался, готовим официально документы на федерацию о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу. Все мы на самоизоляции, но сейчас время переходов, мы все делаем официально, как должно быть, — заявил Плющенко. — Считаю, что Саше за столько лет, что они катались в «Самбо-70», нужно правильно пообщаться с руководством и тренером. Жизнь такая штука, что спортсмен иногда переходит к другому тренеру, считаю, это нормально.

«Думаю, что у нас все получится и мы добьемся очень хороших и высоких результатов. Цели у нас есть, и они очень серьезные. Ждем, когда сможем приступить к тренировкам, все соскучились по льду. Мне не терпится как можно быстрее начать работу с Сашей», — заключил он.

Трусова дебютировала на взрослом международном уровне в прошлом сезоне. Фигуристка, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца и тулупа у женщин, завоевала две золотые медали этапов Гран-при, после чего ни разу не поднималась выше третьего места.

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