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19:59 (мск), источник: ТАСС

Тутберидзе заявила, что не предложит более заманчивые условия ради перехода фигуристов

ТАСС, 6 мая. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что не собирается специально предлагать более заманчивые условия для перехода спортсменов. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

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В среду двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в разговоре с ТАСС подтвердил переход призера чемпионата Европы Александры Трусовой в его тренерскую группу. Ранее спортсменка занималась в группе Тутберидзе.

«Конечно, привыкнуть к уходам спортсменов невозможно, ведь, работая вместе, мы со временем становимся семьей, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути. Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения, это решение каждого, но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаем этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие», — написала Тутберидзе.

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Воспитанницами Тутберидзе являются такие спортсменки, как победительница Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Алина Загитова, серебряный призер чемпионата Европы Анна Щербакова, чемпионка Европы Алена Косторная, а также двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, ныне тренирующаяся в Канаде под руководством Брайана Орсера.

Трусова занималась в группе Тутберидзе с 2016 года. Она дебютировала на взрослом международном уровне в прошлом сезоне. Фигуристка, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца и тулупа у женщин, завоевала две золотые медали этапов Гран-при, после чего стала третьей в финале Гран-при, на чемпионатах Европы и России.

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