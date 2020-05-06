Текущие события
Футбол. Зарубежный
3.05
БАТЭ
Неман
31
Футбол. Зарубежный
3.05
Шахтер С
Ислочь
40
Футбол. Зарубежный
8.05
Слуцк
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
8.05
Городея
Минск
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
Все события
Фоторепортажи
19Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация
15Молодые армейцы. Вы помните Березуцких, Семака и других звезд ЦСКА такими?
22:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Еще одна ученица Тутберидзе ушла к Плющенко

11-летняя Вероника Жилина и ее сестра Алена вместе переходят в группу Сергея Розанова в академии Евгения Плющенко, сообщил источник «СЭ», знакомый с ситуацией.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Вероника Жилина становится третьим за день человеком из группы Тутберидзе, кто перешел из «Хрустального» в школу Плющенко, после фигуристки Александры Трусовой и тренера Сергея Розанова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вероника Жилина — действующая победительница первенства России в старшем возрасте, в прошлом году выиграла первенство в младшем возрасте, а также участвовала в финале шоу «Ледниковый период. Дети». В ее арсенале — четверной тулуп, сальхов и тройной аксель. 15 мая фигуристке исполнится 12 лет.

Алене Жилиной 10 лет, она занималась фигурным катанием в Архангельской области. Ее достижения скромнее, личный рекорд составляет 153,33 балла. Жилина выиграла последнее первенство России с результатом 265,79 (208,17 по сумме двух программ без дисциплины «элементы»).

Во время загрузки произошла ошибка.

По иронии судьбы видео с тройным акселем Вероники Жилиной было последним на странице команды Тутберидзе в Instagram перед закрытием катков на карантин. (Дмитрий Кузнецов).

Читайте также
 Анонимные эксперты назвали сына Плющенко и Рудковской аутистом. Мир фигурного катания восстал
«Сделал КТ легких — пневмония...» Как я случайно узнал, что заболел коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 6 мая
Тайсону предложили миллион долларов за возвращение на ринг
Двукратный обладатель Кубка Гагарина покинул «Магнитку»
Стала известна возможная дата 1/4 финала ЛЧ «Ювентус» — «Лион»
Адвокат: Мамаев выплатил телеведущей 321 тысячу рублей
А. Емельяненко обеспокоен темпами распространения коронавируса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь