Хореограф группы Тутберидзе рассказал, что Трусова не отвечала на звонки тренеров

«Тренерским штабом мы можем подтвердить, что Саша больше не тренируется в нашей группе, об этом нас поставили в известность ее родители, — сказал Глейхенгауз. — Каждый из наших тренеров разговаривал с родителями спортсменки по телефону. Лично с Сашей побеседовать не удалось. На наши телефонные звонки она не отвечала».

«Сделать из Саши уникальную спортсменку, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса и борющуюся за лидирующие позиции, не работая должным образом, невозможно. Как команде не делать ставку на одного из основных своих спортсменов, который выступает в этом сезоне по взрослым? Работа проводилась огромная, форму Саши накануне чемпионата мира, который не состоялся по известной причине, все могли видеть на видео, которое она выложила у себя в Instagram, я сам снимал это видео на тренировке, мы собирались выступать в Канаде с пятью четверными. Сезон был очень тяжелый, и хочется заметить, что в период роста мы не только сохраняли то, что было уже выучено, но и по ходу внедряли новые четверные прыжки, и программа становилась все время сложнее», — добавил специалист.