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6 мая, источник: ТАСС

Хореограф группы Тутберидзе рассказал, что Трусова не отвечала на звонки тренеров

ТАСС, 6 мая. Хореограф группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, что ему не удалось пообщаться с бронзовым призером чемпионата Европы Александрой Трусовой, решившей перейти в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, так как она не отвечала на звонки. Комментарий Глейхенгауза приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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О переходе Трусовой в группу Плющенко стало известно в среду.

«Тренерским штабом мы можем подтвердить, что Саша больше не тренируется в нашей группе, об этом нас поставили в известность ее родители, — сказал Глейхенгауз. — Каждый из наших тренеров разговаривал с родителями спортсменки по телефону. Лично с Сашей побеседовать не удалось. На наши телефонные звонки она не отвечала».

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«Сделать из Саши уникальную спортсменку, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса и борющуюся за лидирующие позиции, не работая должным образом, невозможно. Как команде не делать ставку на одного из основных своих спортсменов, который выступает в этом сезоне по взрослым? Работа проводилась огромная, форму Саши накануне чемпионата мира, который не состоялся по известной причине, все могли видеть на видео, которое она выложила у себя в Instagram, я сам снимал это видео на тренировке, мы собирались выступать в Канаде с пятью четверными. Сезон был очень тяжелый, и хочется заметить, что в период роста мы не только сохраняли то, что было уже выучено, но и по ходу внедряли новые четверные прыжки, и программа становилась все время сложнее», — добавил специалист.

Трусова занималась в группе Тутберидзе с 2016 года. Она дебютировала на взрослом международном уровне в прошлом сезоне. Фигуристка, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца и тулупа у женщин, завоевала две золотые медали этапов Гран-при, после чего стала третьей в финале Гран-при, на чемпионатах Европы и России.
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