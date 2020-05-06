Глейхенгауз: Готовили для Трусовой программу с пятью четвертными на ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Портал Sport24 в среду со ссылкой на источник сообщил, что бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию 15-летняя Трусова покинула группу тренера Этери Тутберидзе и будет работать под руководством Плющенко. Чемпионат мира должен был пройти в марте в Канаде, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

«Это абсолютный фарс. Сделать из Саши уникальную спортсменку, которая попала в Книгу рекордов Гинесса, и борющуюся за лидирующие позиции, не работая должным образом, невозможно. Работа проводилась огромная. Мы собирались выступать на чемпионате мира в Канаде с пятью четверными. Задача нашего тренерского штаба состояла в том, чтобы подготовить каждого спортсмена к старту максимально, чтобы фигурист был на пике своей формы», — приводит слова Глейхенгауза официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

«Мы переживаем за каждого. Они все наши спортсмены, и мы поддерживаем каждого как своих родных, потому что проводим с ними больше времени, чем с кем-либо еще в жизни. Поэтому сказать, что Саше не хватало внимания… Это абсолютно не так. Мы проводим с фигуристами на льду практически все время и отдаем себя полностью работе», — добавил специалист.