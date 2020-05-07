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08:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трусову отчислят из школы «Самбо-70» после ухода от тренера Тутберидзе

Фигуристка Александра Трусова будет отчислена из центра образования «Самбо-70» после перехода от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, заявил директор школы Ренат Лайшев.

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Источник: Спорт РИА Новости

Портал Sport24 в среду со ссылкой на источник сообщил, что бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию 15-летняя Трусова покинула группу тренера Этери Тутберидзе и будет работать под руководством Плющенко. Чемпионат мира должен был пройти в марте в Канаде, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

«Сегодня многие обсуждают переход Александры Трусовой к другому тренеру. Как и многие спортсмены “Самбо-70”, Александра у нас не только тренируется, но и учится в школе. В 2017 году “Самбо-70” окончила Женя Медведева, в этом году заканчивает 11-й класс Алина Загитова. Трусова сейчас в 9-м классе. Но в случае, если спортсмен решает тренироваться в другом месте, согласно уставу, мы будем обязаны его отчислить из общеобразовательной школы», — написал Лайшев в своем аккаунте в Instagram.

«За 50 лет существования “Самбо-70” мы разработали уникальную систему, при которой наши спортсмены получают максимальную поддержку. В Центре спорта и образования “Самбо-70” 26 видов спорта, но никогда мы не сталкивались с такой некорректной ситуацией с переходами, как в фигурном катании. Совершать переход, не проведя переговоров, не обсудив это со всеми заинтересованными сторонами, тем более в такой критический момент, когда вся страна сосредоточена на преодолении общей беды, можно назвать предательством», — добавил Лайшев.

Трусова в минувшем сезоне стала третьей на чемпионате Европы в австрийском Граце, пропустив вперед других фигуристок из группы Тутберидзе — Алену Косторную и Анну Щербакову. Трусова также заняла третье место в Финале Гран-при.

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