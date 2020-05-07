Текущие события
Футбол. Зарубежный
8.05
Слуцк
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
8.05
Городея
Минск
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
16Как дрались, когда Хабиб Нурмагомедов пошел в школу
19Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация
12:26 (мск), источник: Sport24

Плющенко: Откажусь почти от всех шоу и выступлений, буду работать с Трусовой 24 на 7

Интервью о бомбе в мире фигурного катания.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

В мире фигурного катания в последние годы редко бывает тихо. Интерес к виду спорта настолько велик, что любой незначительный инфоповод тут же начинает обсуждаться всеми. Болельщики с радостью включаются в бесконечные споры, профессионалы также не остаются в стороне, оставляя комментарии. Но в среду пришла новость, которая затмила вообще все. Александра Трусова, двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призер чемпионата Европы, покидает группу Этери Тутберидзе и переходит в академию Евгения Плющенко. По этому же маршруту проследуют тренер Сергей Розанов и невероятно талантливая 11-летняя Вероника Жилина.

Sport24 связался с Евгением Плющенко и узнал, на какой стадии процесс перехода в его академию Александры Трусовой, кто будет с ней работать и чем сам специалист готов пожертвовать, чтобы сделать из спортсменки олимпийскую чемпионку.

— Евгений, чья была инициатива перехода Александры Трусовой в вашу команду?

— Инициатива сугубо спортсмена! Никто никого не подгонял и не переманивал у других тренеров и школ. Сейчас открытое окно для переходов спортсменов. Мы сейчас готовим документы для оформления перехода в московскую федерацию, федерацию фигурного катания России и САМБО-70, где числилась и на сегодняшний день числится Саша Трусова. В общем, сейчас официально занимаемся, как и положено, документами. Единственное, сейчас мы их подписываем, готовим, а когда закончится карантин — подадим их.

Читайте также
Хореограф группы Тутберидзе рассказал, что Трусова не отвечала на звонки тренеров

Также встретимся с федерацией, будем общаться с Коганом, Горшковым. Я расскажу о наших дальнейших планах и подготовке к сезону, где мы будем проводить сборы. Мы уже начали искать хореографов. Не исключаю, что будет иностранец и на короткую, и на произвольную программу. Процесс запущен. Общаемся с Сергеем Розановым по поводу программ, музыку уже выбрали. Повторюсь, этот выбор сделала сама спортсменка, да, ей 15 лет, но она уже опытная. Трусова прошла уже не один турнир, не один большой турнир. Саша завоевывала серьезные титулы, поэтому она вправе принимать решение, если ей некомфортно тренироваться в группе или у тренера. Трусова вправе сама выбрать, с кем работать и в каких условиях. Будем работать в одной группе с Сережей Розановым. Мы амбициозны и ставим перед собой планы. Что касается моего шоу, то это будет минимум, который не будет пересекаться с соревновательной деятельностью. То есть, сезон заканчивается, и я принимаю участие в каких-то показательных выступлениях. Если будут окна, то тоже могу принять решение о своем участии. Но это будет по минимуму.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Как давно стало известно, что Трусова и Розанов окажутся у вас?

— Достаточно давно. Мы не говорили об этом, но это взвешенное решение, и Саши как спортсмена, и Сережи как тренера. Мы не с бухты-барахты решили. Все уже достаточно взрослые люди, Саше уже в июне исполняется 16 лет. Конечно, за нее все будут подписывать родители. Но мне кажется, сам спортсмен вправе решить, где ей удобнее тренироваться. Думаю, федерация также нас поддержит и даст разрешение, чтобы сотрудничать с Сашей и Сережей.

— Вы сказали, что у Сергея Розанова будет своя группа в вашей академии. Уже известно, кто будет в нее входить?

— Сережа Розанов в моей академии будет полноценным тренером. Его никто не будет задвигать на какие-то задворки, он будет выходить на соревнованиях, он будет вести свою группу вместе со мной. Это будет единая команда и структура. Те тренеры, которые у меня работают на сегодняшний день, будут заниматься своими спортсменами, а у Сережи своя группа и свои спортсмены. Какие? Позже расскажем.

— Какие задачи будете ставить перед Трусовой?

Читайте также
Отец Трусовой — об уходе дочери от Этери Тутберидзе: Мы сидим дома, катки закрыты

— Прежде всего, я хочу сказать, что у меня есть своя академия, которую я полностью веду уже полтора года. В ней более 120 человек. Если раньше ко мне приходили спортсмены среднего класса, то они приходили ко мне именно в академию, а не для того, чтобы я их вел. На сегодняшний же день у меня созданы мои группы, которые я веду и занимаюсь с ними каждый день (2 тренировки, ОФП, СФП). Я убрал большую часть показательных выступлений в прошлом году. Сейчас я заточен на тренерскую деятельность. А что касается работы с Трусовой, то мы молодые и дерзкие, поэтому ставим задачу стать первыми на чемпионате мира, Европы и Олимпиаде.

— Трусова — самый главный вызов в вашей тренерской карьере?

— Безусловно. Это спортсменка уже с мировым именем. Да, она пока не выиграла чемпионат мира и Европы, но у нее все впереди. Надеюсь, мы ее мечту воплотим в жизнь. Вызов очень серьезный. Я очень взвешенно подошел к вопросу ее тренерства. Я буду вынужден отказаться от своих каких-то шоу, туров, показательных выступлений, и буду тренировать Александру, работать с ней, можно сказать, 24 на 7.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Некоторые болельщики вспоминают ваш баттл в соцсетях с Тутберидзе. Вы уже отпустили для себя ту историю?

— Вообще отпустил ситуацию. Я сам первый ни на кого не нападаю, только защищаюсь. А когда защищаюсь, то делаю это очень больно. Я Александре и ее родителям сразу сказал, что со всеми расстаться нужно дипломатично, грамотно, по-человечески. Позвонить, встретиться, пожелать добра, поблагодарить за проделанную работу. Работа была проделана действительно гигантская. Переходы случаются, от меня тоже уходили спортсмены. Да, они были не топ, но ситуация была похожая. От этого никто не застрахован, это большой спорт. Спортсмены имеют право делать выбор, что и кому подходит.

В свое время Ягудин и Кулик перешли к Тарасовой от Мишина и Кудрявцева соответственно, и таких переходов было очень много. Трусова понимает, что нужно больше работать над скольжением, над компонентами. Мы это тоже прекрасно понимаем, и сделаем. Будут привлечены и задействованы все силы во всех форматах и аспектах. Я могу себе позволить и профинансировать разных специалистов. Надеюсь, на нашей стороне также будет и федерация, которая должна и обязана помогать спортсменам, входящим в сборную России и подающим надежды на первые места во всех топовых турнирах.

Думаю, у нас все получится. Сейчас делаем документы, которые должны быть сделаны по закону. Надо еще встретиться с президентом и генеральном директором федерации фигурного катания. После этого переход будет оформлен. Пока мы в стадии процесса.

— Вас не задели слова Тутберидзе? Не думаете, что в ближайшем будущем у вас будет противостояние, как у «Реала» и «Барселоны»?

— Когда я начинал делать школу, то начинал с низов, с начальной подготовки спортсменов. Я сразу сказал, что если я что-то начинаю делать, то всегда добьюсь цели. Так было и тогда, когда я был спортсменом. У меня остались характер, сила воли, работоспособность. Поэтому мы доведем все до конца и до ума. Моя школа будет топовой.

Хорошо, что есть конкуренция. Это нормальная история. И доказывать надо не языком, балабольством, а своими делами, своими спортсменами и программами, результатами. Я не настроен на разговоры, я настроен на результат. К словам Тутберидзе отношусь абсолютно ровно.

Читайте также
Интервью Александры Трусовой: итоги сезона, планы на будущее и самоизоляция
Во время загрузки произошла ошибка.
6 мая© Ньюстюб
 Жена украинского футболиста сфотографировалась абсолютно голой
Раздевшаяся Седокова выложила будоражащее фото после прогулки с баскетболистом Тиммой
Футбол вернется в мае. Когда возобновятся европейские чемпионаты
Исторический гол русского хоккеиста Болдина в финале ОИ-92
57-летний Эвандер Холифилд объявил о возвращении в бокс
КХЛ решила не определять обладателя Кубка Гагарина
Емельяненко обесценил победы Кличко
Панарин вошел в топ-10 спортивных лиц Нью-Йорка
Список кандидатов в сборную России по биатлону хотят сократить
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь