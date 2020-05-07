Плющенко: Откажусь почти от всех шоу и выступлений, буду работать с Трусовой 24 на 7

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В мире фигурного катания в последние годы редко бывает тихо. Интерес к виду спорта настолько велик, что любой незначительный инфоповод тут же начинает обсуждаться всеми. Болельщики с радостью включаются в бесконечные споры, профессионалы также не остаются в стороне, оставляя комментарии. Но в среду пришла новость, которая затмила вообще все. Александра Трусова, двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призер чемпионата Европы, покидает группу Этери Тутберидзе и переходит в академию Евгения Плющенко. По этому же маршруту проследуют тренер Сергей Розанов и невероятно талантливая 11-летняя Вероника Жилина.

Sport24 связался с Евгением Плющенко и узнал, на какой стадии процесс перехода в его академию Александры Трусовой, кто будет с ней работать и чем сам специалист готов пожертвовать, чтобы сделать из спортсменки олимпийскую чемпионку.

— Евгений, чья была инициатива перехода Александры Трусовой в вашу команду?

— Инициатива сугубо спортсмена! Никто никого не подгонял и не переманивал у других тренеров и школ. Сейчас открытое окно для переходов спортсменов. Мы сейчас готовим документы для оформления перехода в московскую федерацию, федерацию фигурного катания России и САМБО-70, где числилась и на сегодняшний день числится Саша Трусова. В общем, сейчас официально занимаемся, как и положено, документами. Единственное, сейчас мы их подписываем, готовим, а когда закончится карантин — подадим их.

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Также встретимся с федерацией, будем общаться с Коганом, Горшковым. Я расскажу о наших дальнейших планах и подготовке к сезону, где мы будем проводить сборы. Мы уже начали искать хореографов. Не исключаю, что будет иностранец и на короткую, и на произвольную программу. Процесс запущен. Общаемся с Сергеем Розановым по поводу программ, музыку уже выбрали. Повторюсь, этот выбор сделала сама спортсменка, да, ей 15 лет, но она уже опытная. Трусова прошла уже не один турнир, не один большой турнир. Саша завоевывала серьезные титулы, поэтому она вправе принимать решение, если ей некомфортно тренироваться в группе или у тренера. Трусова вправе сама выбрать, с кем работать и в каких условиях. Будем работать в одной группе с Сережей Розановым. Мы амбициозны и ставим перед собой планы. Что касается моего шоу, то это будет минимум, который не будет пересекаться с соревновательной деятельностью. То есть, сезон заканчивается, и я принимаю участие в каких-то показательных выступлениях. Если будут окна, то тоже могу принять решение о своем участии. Но это будет по минимуму.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5FilpYIl9U/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5FilpYIl9U/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5FilpYIl9U/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-20T12:04:09+00:00">20 Ноя 2019 в 4:04 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как давно стало известно, что Трусова и Розанов окажутся у вас?

— Достаточно давно. Мы не говорили об этом, но это взвешенное решение, и Саши как спортсмена, и Сережи как тренера. Мы не с бухты-барахты решили. Все уже достаточно взрослые люди, Саше уже в июне исполняется 16 лет. Конечно, за нее все будут подписывать родители. Но мне кажется, сам спортсмен вправе решить, где ей удобнее тренироваться. Думаю, федерация также нас поддержит и даст разрешение, чтобы сотрудничать с Сашей и Сережей.

— Вы сказали, что у Сергея Розанова будет своя группа в вашей академии. Уже известно, кто будет в нее входить?

— Сережа Розанов в моей академии будет полноценным тренером. Его никто не будет задвигать на какие-то задворки, он будет выходить на соревнованиях, он будет вести свою группу вместе со мной. Это будет единая команда и структура. Те тренеры, которые у меня работают на сегодняшний день, будут заниматься своими спортсменами, а у Сережи своя группа и свои спортсмены. Какие? Позже расскажем.

— Какие задачи будете ставить перед Трусовой?

— Прежде всего, я хочу сказать, что у меня есть своя академия, которую я полностью веду уже полтора года. В ней более 120 человек. Если раньше ко мне приходили спортсмены среднего класса, то они приходили ко мне именно в академию, а не для того, чтобы я их вел. На сегодняшний же день у меня созданы мои группы, которые я веду и занимаюсь с ними каждый день (2 тренировки, ОФП, СФП). Я убрал большую часть показательных выступлений в прошлом году. Сейчас я заточен на тренерскую деятельность. А что касается работы с Трусовой, то мы молодые и дерзкие, поэтому ставим задачу стать первыми на чемпионате мира, Европы и Олимпиаде.

— Трусова — самый главный вызов в вашей тренерской карьере?

— Безусловно. Это спортсменка уже с мировым именем. Да, она пока не выиграла чемпионат мира и Европы, но у нее все впереди. Надеюсь, мы ее мечту воплотим в жизнь. Вызов очень серьезный. Я очень взвешенно подошел к вопросу ее тренерства. Я буду вынужден отказаться от своих каких-то шоу, туров, показательных выступлений, и буду тренировать Александру, работать с ней, можно сказать, 24 на 7.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8hGECOJTGv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8hGECOJTGv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8hGECOJTGv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alexandra Trusova Team (@trusova.team)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-13T18:27:49+00:00">13 Фев 2020 в 10:27 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Некоторые болельщики вспоминают ваш баттл в соцсетях с Тутберидзе. Вы уже отпустили для себя ту историю?

— Вообще отпустил ситуацию. Я сам первый ни на кого не нападаю, только защищаюсь. А когда защищаюсь, то делаю это очень больно. Я Александре и ее родителям сразу сказал, что со всеми расстаться нужно дипломатично, грамотно, по-человечески. Позвонить, встретиться, пожелать добра, поблагодарить за проделанную работу. Работа была проделана действительно гигантская. Переходы случаются, от меня тоже уходили спортсмены. Да, они были не топ, но ситуация была похожая. От этого никто не застрахован, это большой спорт. Спортсмены имеют право делать выбор, что и кому подходит.

В свое время Ягудин и Кулик перешли к Тарасовой от Мишина и Кудрявцева соответственно, и таких переходов было очень много. Трусова понимает, что нужно больше работать над скольжением, над компонентами. Мы это тоже прекрасно понимаем, и сделаем. Будут привлечены и задействованы все силы во всех форматах и аспектах. Я могу себе позволить и профинансировать разных специалистов. Надеюсь, на нашей стороне также будет и федерация, которая должна и обязана помогать спортсменам, входящим в сборную России и подающим надежды на первые места во всех топовых турнирах.

Думаю, у нас все получится. Сейчас делаем документы, которые должны быть сделаны по закону. Надо еще встретиться с президентом и генеральном директором федерации фигурного катания. После этого переход будет оформлен. Пока мы в стадии процесса.

— Вас не задели слова Тутберидзе? Не думаете, что в ближайшем будущем у вас будет противостояние, как у «Реала» и «Барселоны»?

— Когда я начинал делать школу, то начинал с низов, с начальной подготовки спортсменов. Я сразу сказал, что если я что-то начинаю делать, то всегда добьюсь цели. Так было и тогда, когда я был спортсменом. У меня остались характер, сила воли, работоспособность. Поэтому мы доведем все до конца и до ума. Моя школа будет топовой.