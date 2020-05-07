Плющенко: Откажусь почти от всех шоу и выступлений, буду работать с Трусовой 24 на 7
Интервью о бомбе в мире фигурного катания.
Интервью о бомбе в мире фигурного катания.
В мире фигурного катания в последние годы редко бывает тихо. Интерес к виду спорта настолько велик, что любой незначительный инфоповод тут же начинает обсуждаться всеми. Болельщики с радостью включаются в бесконечные споры, профессионалы также не остаются в стороне, оставляя комментарии. Но в среду пришла новость, которая затмила вообще все. Александра Трусова, двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призер чемпионата Европы, покидает группу Этери Тутберидзе и переходит в академию Евгения Плющенко. По этому же маршруту проследуют тренер Сергей Розанов и невероятно талантливая 11-летняя Вероника Жилина.
Sport24 связался с Евгением Плющенко и узнал, на какой стадии процесс перехода в его академию Александры Трусовой, кто будет с ней работать и чем сам специалист готов пожертвовать, чтобы сделать из спортсменки олимпийскую чемпионку.
— Евгений, чья была инициатива перехода Александры Трусовой в вашу команду?
— Инициатива сугубо спортсмена! Никто никого не подгонял и не переманивал у других тренеров и школ. Сейчас открытое окно для переходов спортсменов. Мы сейчас готовим документы для оформления перехода в московскую федерацию, федерацию фигурного катания России и САМБО-70, где числилась и на сегодняшний день числится Саша Трусова. В общем, сейчас официально занимаемся, как и положено, документами. Единственное, сейчас мы их подписываем, готовим, а когда закончится карантин — подадим их.
Также встретимся с федерацией, будем общаться с Коганом, Горшковым. Я расскажу о наших дальнейших планах и подготовке к сезону, где мы будем проводить сборы. Мы уже начали искать хореографов. Не исключаю, что будет иностранец и на короткую, и на произвольную программу. Процесс запущен. Общаемся с Сергеем Розановым по поводу программ, музыку уже выбрали. Повторюсь, этот выбор сделала сама спортсменка, да, ей 15 лет, но она уже опытная. Трусова прошла уже не один турнир, не один большой турнир. Саша завоевывала серьезные титулы, поэтому она вправе принимать решение, если ей некомфортно тренироваться в группе или у тренера. Трусова вправе сама выбрать, с кем работать и в каких условиях. Будем работать в одной группе с Сережей Розановым. Мы амбициозны и ставим перед собой планы. Что касается моего шоу, то это будет минимум, который не будет пересекаться с соревновательной деятельностью. То есть, сезон заканчивается, и я принимаю участие в
— Как давно стало известно, что Трусова и Розанов окажутся у вас?
— Достаточно давно. Мы не говорили об этом, но это взвешенное решение, и Саши как спортсмена, и Сережи как тренера. Мы не с
— Вы сказали, что у Сергея Розанова будет своя группа в вашей академии. Уже известно, кто будет в нее входить?
— Сережа Розанов в моей академии будет полноценным тренером. Его никто не будет задвигать на
— Какие задачи будете ставить перед Трусовой?
— Прежде всего, я хочу сказать, что у меня есть своя академия, которую я полностью веду уже полтора года. В ней более 120 человек. Если раньше ко мне приходили спортсмены среднего класса, то они приходили ко мне именно в академию, а не для того, чтобы я их вел. На сегодняшний же день у меня созданы мои группы, которые я веду и занимаюсь с ними каждый день (2 тренировки, ОФП, СФП). Я убрал большую часть показательных выступлений в прошлом году. Сейчас я заточен на тренерскую деятельность. А что касается работы с Трусовой, то мы молодые и дерзкие, поэтому ставим задачу стать первыми на чемпионате мира, Европы и Олимпиаде.
— Трусова — самый главный вызов в вашей тренерской карьере?
— Безусловно. Это спортсменка уже с мировым именем. Да, она пока не выиграла чемпионат мира и Европы, но у нее все впереди. Надеюсь, мы ее мечту воплотим в жизнь. Вызов очень серьезный. Я очень взвешенно подошел к вопросу ее тренерства. Я буду вынужден отказаться от своих
— Некоторые болельщики вспоминают ваш баттл в соцсетях с Тутберидзе. Вы уже отпустили для себя ту историю?
— Вообще отпустил ситуацию. Я сам первый ни на кого не нападаю, только защищаюсь. А когда защищаюсь, то делаю это очень больно. Я Александре и ее родителям сразу сказал, что со всеми расстаться нужно дипломатично, грамотно,
В свое время Ягудин и Кулик перешли к Тарасовой от Мишина и Кудрявцева соответственно, и таких переходов было очень много. Трусова понимает, что нужно больше работать над скольжением, над компонентами. Мы это тоже прекрасно понимаем, и сделаем. Будут привлечены и задействованы все силы во всех форматах и аспектах. Я могу себе позволить и профинансировать разных специалистов. Надеюсь, на нашей стороне также будет и федерация, которая должна и обязана помогать спортсменам, входящим в сборную России и подающим надежды на первые места во всех топовых турнирах.
Думаю, у нас все получится. Сейчас делаем документы, которые должны быть сделаны по закону. Надо еще встретиться с президентом и генеральном директором федерации фигурного катания. После этого переход будет оформлен. Пока мы в стадии процесса.
— Вас не задели слова Тутберидзе? Не думаете, что в ближайшем будущем у вас будет противостояние, как у «Реала» и «Барселоны»?
— Когда я начинал делать школу, то начинал с низов, с начальной подготовки спортсменов. Я сразу сказал, что если я
Хорошо, что есть конкуренция. Это нормальная история. И доказывать надо не языком, балабольством, а своими делами, своими спортсменами и программами, результатами. Я не настроен на разговоры, я настроен на результат. К словам Тутберидзе отношусь абсолютно ровно.